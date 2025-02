La Bmw di un’imprenditrice distrutta dalle fiamme. “E’ una ritorsione”

Potenza Picena, 12 febbraio 2025 – L’auto di un’imprenditrice, a Porto Potenza Picena, è stata divorata dalle fiamme la notte scorsa. Sono rimasti la cenere e qualche pezzo. È la stessa proprietaria a raccontare l’accaduto: “Questa notte alle 3 circa mi sono svegliata nella mia abitazione a causa di un forte odore di bruciato – spiega - mi sono affacciata dalla finestra e ho visto i vigili del fuoco che stavano spegnendo la mia Bmw. Sono scesa e ho constatato che “qualcuno” l'aveva incendiata, tanto che dopo l’intervento dei pompieri si presentava completamente carbonizzata”. Circa tre settimane fa, la donna avevo sporto querela per il danneggiamento del parabrezza dove era stata gettata un bottiglia in plastica con un calzino imbevuto di liquido infiammabile. Non sa perché sia successo, ma ha il dubbio di una “meschina ritorsione”. Una ripicca, una vendetta. “Ho fiducia nelle forze dell’ordine e nella magistratura, così tanta che ho già ricomprato una macchina identica a quella che avevo e che tornerò a parcheggiare sotto casa mia”, afferma. La vettura era parcheggiata in via Puccini. Le cause sono in corso di accertamento. Sul posto sono arrivati subito i vigili del fuoco per spegnere le fiamme e i carabinieri per effettuare i rilievi. I pompieri hanno fatto il possibile, ma è rimasto solo lo scheletro dell’auto. C’è quindi l’ombra del dolo, anche per i sospetti della proprietaria. E le forze dell’ordine continuano ad indagare per cercare di fare luce sulla vicenda. Resta l’amarezza da parte dell’imprenditrice, che ogni giorno si alza “per guadagnarsi il pane onestamente”. “Triste a dirsi ma oggi la cruda realtà è che oltre a fare sacrifici e tripli salti mortali per riuscire a pagare gli stipendi ai miei collaboratori”, c’è anche il rischio di qualche vandalo o teppista che possa compiere azioni di questo tipo. In generale, qualsiasi sia la situazione che ha dato luogo all'incendio, la prima raccomandazione è chiamare i soccorsi, in modo che possano intervenire tempestivamente. E le forze dell’ordine per ricostruire la dinamica. L’assicurazione contro furto e incendio non è obbligatoria, ma rappresenta una buona strategia per tutelare l'automobilista almeno dal punto di vista economico.