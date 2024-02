La Bontempi a Sanremo con i suoi strumenti giocattolo

Questa settimana l’azienda Bontempi di Potenza Picena, prima produttrice in Italia di strumenti giocattolo,

sarà impegnata insieme con la "sua" FantaSanremo Orchestra in un vero e proprio "live and television tour", nei principali palcoscenici televisivi che ruotano attorno al Festival di Sanremo.

Una sorta di soundtrack "PlayToy version" del Festival della canzone italiana.

Gli strumenti Bontempi, e i bravissimi musicisti della Fantasanremo Orchestra, daranno così vita in questi giorni alla "colonna sonora" del programma "I Fatti Vostri", condotto da Tiberio Timperi, Anna Falchi e Flora Canto. Da oggi a venerdì, in collegamento dal Green Carpet di fronte all’Ariston, saranno improvvisati duetti irriverenti e gustosi con gli artisti in gara, grazie al sodalizio virtuoso che torna a unire l’incanto per il gioco a quello per l’invenzione musicale. A questo scopo, la Toy-band animerà i più importanti teatri mediatici della Penisola, in un itinerario a tappe che comprenderà diversi e noti programmi radio e tv (da "Uno Mattina" a "Pomeriggio in Famiglia").

E da domani a sabato, Bontempi e la FantaSanremo Orchestra suoneranno ogni volta a mezzogiorno nella Casa della Musica, lo spazio istituzionale Siae. Inoltre, dopo i progetti benefici portati avanti con la Fondazione Salesi di Ancona e con la Lega del Filo d’oro, ora la Bontempi ne ha avviato un altro con l’ospedale Gaslini di Genova.