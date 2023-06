La bottega del Medioevo "Così creo le mie armature"

Nelle campagne di Castelraimondo, proprio accanto al kartodromo dove fino a qualche anno fa c’era un ristorante, adesso si apre un mondo "d’altri tempi", dove ferro e acciaio vengono battuti a mano per forgiare elmi, corazze e schinieri per coprire le gambe, mentre il cuoio diventa parte fondamentale per creare i guanti. È il mondo di Augusto Caciorgna che ha fatto della sua passione per il Medioevo e il recupero della storia un vero e proprio lavoro. Otto anni fa, quando aveva 35 anni, infatti, ha deciso di chiudere il ristorante di famiglia per lavorare a tempo pieno alla realizzazione di armature medievali da usare nelle rievocazioni, ma anche da utilizzare per spiegare agli studenti di oggi le tecniche e gli equipaggiamenti di quell’epoca.

"Ho sempre avuto la passione per questo mestiere, tanto che mi sono diplomato all’istituto d’arte di Macerata in arte dei metalli – racconta Caciorgna –. Fin da ragazzo ho partecipato a diverse rievocazioni, perché sono anche maestro di scherma storica, con il gruppo "Militia Bartolomei" di Castelraimondo, con cui rievochiamo le milizie del ducato dei Varano di Camerino dal XIII al XV secolo. L’equipaggiamento armigero e gli abiti indossati, sono rigorosamente fedeli al periodo storico che facciamo rivivere". L’equipaggiamento, infatti, è rappresentato da repliche che vengono fatte su misura da Caciorgna sul fisico di coloro che ne fanno richiesta. Il lavoro prevede una grande precisione e la meticolosità di realizzare pezzi unici: servono ore davanti a fiamme, incudini e martello. "Quando i clienti mi chiedono un gambale, ad esempio, realizzo proprio il calco della loro gamba affinché il pezzo sia il più possibile preciso – aggiunge Caciorgna – e, una volta terminato, glielo faccio riprovare, per verificare che si adatti bene al corpo". Per realizzare ogni singolo pezzo, quindi, servono ore di lavoro. "Solo per fare quattro paia di gambali, ad esempio, ho impiegato un mese e mezzo martellando di continuo – aggiunge –, per fare un elmo, invece, ci vogliono 60 ore di lavoro". Anche i costi per portare avanti la propria passione per il Medioevo non sono proprio contenuti. Un cliente, infatti, che voglia realizzare un’armatura completa italiana può spendere dai 5mila fino ai 10mila euro. Ma la passione per le rievocazioni e per far rivivere questo periodo storico è abbastanza diffusa. "Grazie al passaparola il mio mestiere è cresciuto molto – conclude Caciorgna – e, oltre alle rievocazioni, perché ad esempio ho realizzato diversi pezzi per la "Corsa alla spada" di Camerino, mi occupo di fiere specifiche e pezzi mi vengono chiesti da tutta Italia. Un mio scudo è conservato al museo didattico dell’arena di Nimes, in Francia. Sono riuscito a far diventare una mia grande passione, un lavoro e mi ritengo fortunato. Mi piace pensare di contribuire a far conoscere un po’ di più un periodo storico della nostra Italia, attraverso pezzi creati dalla fatica di tanti lavoratori".

m. p.