La bretella costa 200mila euro in più al Comune

di Antonio Tubaldi

È stato aggiudicato alla ditta Boscarini Costruzioni S.r.l., con sede legale in Belforte all’Isauro, che ha presentato la miglior offerta, con un ribasso d’asta del 25,777%, l’appalto dei lavori per la realizzazione del tratto ricadente nel Comune di Recanati della bretella stradale di collegamento tra la zona industriale di Castelfidardo e quella recanatese di Squartabue. Un lavoro finanziato nel 2020 dalla Regione Marche, nell’ambito dell’obiettivo di miglioramento della rete stradale, con un finanziamento di 850.000 euro erogato al Comune di Recanati. I lavori allora, sulla base del progetto, erano stati quantificati in 995mila euro complessivi e dalle casse del Comune sarebbe dovuto uscire i restanti 145mila necessari. Oggi, però, si registra un consistente aumento dei costi quantificati in un milione e 195mila euro per i quali l’amministrazione dovrà sborsare ben 345mila euro accendendo così a un nuovo mutuo. A determinare l’aumento della spesa è stato il caro prezzi sulle materie, ma – è stato fatto notare in consiglio comunale all’approvazione della modifica del piano programma delle opere pubbliche e del conseguente piano mutui – se i lavori fossero stati eseguiti 2 anni fa, come è riuscito a fare il territorio di Castelfidardo, questi 200mila euro in più si potevano risparmiare. Finalmente, comunque, si darà avvio ai lavori del nuovo collegamento stradale per una lunghezza di 450 metri, con una rotatoria dal diametro di 50 metri. "La costruzione dell’importante arteria stradale decongestionerà il traffico veicolare pesante dall’area abitata di Villa Musone", ha dichiarato il sindaco Antonio Bravi. "Grazie alla costruzione della nuova bretella verrà alleggerito il transito di mezzi pesanti e non, che creano difficoltà logistiche e imbottigliamenti del traffico, soprattutto nelle ore di punta. Un intervento reso possibile grazie ad un lavoro congiunto tra i Comuni di Loreto, Castelfidardo e le aree delle provincie di Ancona e Macerata. Un’importante e complessa collaborazione istituzionale che ha dato il risultato che ci eravamo prefissati e che vedrà, come da cronoprogramma, l’appalto dei lavori entro l’anno". Nella zona industriale di Squartabue, oltre alla bretella, dopo la realizzazione della nuova rotatoria in fondo alla strada dell’Addolorata, è previsto anche un altro importante intervento relativo alla viabilità. Infatti è già in corso la realizzazione del nuovo capannone industriale della ditta Pigini che, in cambio della variante al piano regolatore, ha realizzato una nuova rotatoria all’incrocio tra via Guzzini e via Soprani, per un valore di circa 320mila euro.