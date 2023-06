"La bretella non è più un sogno nel cassetto"

di Giorgio Giannaccini

Un’assemblea pubblica davvero partecipata, ma anche momenti di tensione quando Pierpaolo Pierucci (referente del Comitato apolitico per il centro civico Porto Potenza) è andato faccia a faccia con il sindaco Noemi Tartabini, gridandole "lei non ci sta dando la documentazione sull’ex scuola di piazza Douhet", per poi andarsene tra i fischi dei presenti. E’ quanto avvenuto lunedì sera, all’oratorio Don Bosco di Porto Potenza, durante l’incontro "Rigenerazione Urbana: progetti e prospettive". Il sindaco Noemi Tartabini e il vicesindaco Giulio Casciotti hanno voluto spiegare alla cittadinanza i progetti che a breve saranno appaltati, grazie ai fondi ottenuti dal Pnrr. Non a caso, l’assemblea è stata convocata a seguito delle proteste del Comitato apolitico per il centro civico Porto Potenza, che nelle scorse settimane aveva chiesto all’amministrazione comunale di fermare la demolizione della vecchia scuola di piazza Douhet, inutilizzata dopo il sisma del 2016.

Il Comune infatti, grazie ai fondi ricevuti dalla Rigenerazione urbana per un milione e 700mila euro, vuole costruire al suo posto un parcheggio, per poi riqualificare solo la palestra dell’ex edificio scolastico. "Nella palestra verrà montato un soppalco in modo da avere 400 metri quadri, perché là dentro vorremmo creare una biblioteca con sala di lettura, oppure un punto internet o una sala prove – ha detto la Tartabini –. Quanto al parcheggio, intorno ci sarà pure una vegetazione decorativa e si potrebbe realizzare in futuro un’area spettacoli. Mentre il resto della scuola, cioè il 90%, andrà abbattuta in quanto l’edificio è fatiscente e recuperarlo costerebbe sui 4 milioni". Poi la Tartabini ha voluto rispondere al Comitato apolitico, che aveva lamentato nei giorni scorsi di non aver ancora ricevuto la relazione tecnica sul rischio sismico, effettuata sull’ex scuola nel 2016: "Noi non nascondiamo nulla, ma per avere la documentazione bisogna aspettare i tempi degli uffici comunali per l’accesso agli atti".

E qui c’è stata la replica di Pierucci, che dopo aver alzato i toni con il primo cittadino è uscito dall’aula. Tornata la calma, il sindaco Tartabini ha parlato di "un’altra opera importantissima, che collegherà finalmente il centro con il nord di Porto Potenza. Si tratta di realizzare la bretella tra via Olimpia e via Beethoven, con un milione e 600mila euro ormai stanziati, e bisognerà pure fare degli espropi su alcune aree private. Ma non è più un sogno nel cassetto, abbiamo già trovato l’intesa con tutti i proprietari dei terreni".

Invece, il vicesindaco Casciotti ha dato un’altra novità: "Il parco dei laghetti diventerà una Zps (Zona di protezione speciale), che è una certificazione valida a livello europeo. Sono iniziati i rilevamenti previsti nell’iter che servono ad accertare la presenza di specie protette, e quindi diventerà il parco un’autentica oasi naturale".