"La Buona Notizia" Il libro di Terrucidoro

Domani, alle 17 nella sala adiacente alla tensostruttura della basilica di San Nicola a Tolentino (ingresso da via Bezzi), presentazione del libro "La Buona Notizia – L’unica in grado di cambiare realmente la nostra esistenza". Interverranno: l’autore Giorgio Terrucidoro, il sindaco, il priore padre Gabriele Pedicino e il presidente del Consiglio Massi. "È il secondo libro in cui l’autore recanatese, tetraplegico sin dalla nascita, esamina alcune parti del Nuovo Testamento e riflette, come testimone di speranza, coraggio e vita, sull’incontro con Dio che si fa carne", spiegano i promotori.