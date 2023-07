La Buona Novella" di De André in versione corale a Montecassiano, la magia sul palco"

Portare sul palco "La Buona Novella" di Fabrizio De André in versione corale. Questa la scommessa su cui avevano puntato i cantori della scuola Met (Musica e Territorio) di Montecassiano (presidente della scuola di canto Leonardo Carelli), diretti dal maestro Massimiliano Luciani. Giovedì scorso, nel Chiostro degli Agostiniani, "La buona Novella" è arrivata sul palco. Quando le prime note del "Laudate Dominum", preludio dell’opera di De Andrè, sono risuonate nella piazzetta gremita di gente, un alone di magia è sceso sui presenti. Per un’ora è stato un susseguirsi di brani musicali e riflessioni scritte e interpretate da Desiré Farabollini. Il tutto condito dalla musica di Danilo Vecchi alla fisarmonica, Tonino Monachesi alla chitarra e Davide Pergolesi alle percussioni. Il 25 agosto si replica nel convento dei frati di Montefano.