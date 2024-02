La burocrazia ostacola l’innovazione

normativa in cui è difficile districarsi. Per tutti i settori la burocrazia rappresenta un ostacolo significativo alla crescita economica e all’innovazione". Maurizio Tritarelli, presidente della Cna di Macerata, commenta in questo modo la quinta edizione del report realizzato dall’Osservatorio Burocrazia della Cna nazionale, che ha indagato l’impatto della riforma del titolo V della Costituzione- nel 2001 - su otto mestieri (alimentare con consumo sul posto, installazione e manutenzione impianti fotovoltaici, tatuaggio, piercing, acconciatura, estetica, toelettatura di animali, meccatronica), coinvolgendo quasi 400mila imprese. "La riforma avrebbe dovuto semplificare – sottolinea Tritarelli (nella foto) – ma paradossalmente ha generato un variegato contesto normativo e amministrativo, rallentando lo sviluppo e penalizzando sia le imprese che i consumatori". L’indagine evidenzia numerosi punti critici, come il caos nel catasto degli impianti termici, la frammentazione dei percorsi formativi e le procedure complesse per l’aggiornamento delle qualifiche professionali. "Il decentramento amministrativo e l’autonomia territoriale devono mirare a semplificare la vita delle imprese, non a generarne ulteriori complicazioni. È fondamentale un monitoraggio costante e una collaborazione efficace tra i diversi livelli istituzionali per garantire un ambiente favorevole allo sviluppo", afferma il presidente Cna. "È essenziale – aggiunge - potenziare il coordinamento tra Stato centrale e Regioni per definire standard uniformi e ridurre il peso in ordine di tempo e di costi della burocrazia italiana. Come Associazione degli artigiani e delle piccole imprese, chiediamo un confronto con tutti i livelli e l’adozione di misure concrete e urgenti per semplificare il quadro normativo e regolamentare".