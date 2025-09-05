La bussola di Cna per i candidati: "Ecco le priorità degli imprenditori"

In vista delle elezioni regionali, la Cna di Macerata mette a disposizione dei candidati consiglieri un documento con proposte programmatiche. "Il nostro intento – spiega il presidente Simone Giglietti – è costruire un rapporto chiaro e diretto con i futuri rappresentanti regionali, chiedendo loro un dialogo costante con le nostre imprese e la disponibilità a conoscere da vicino problemi e proposte del territorio. Non si tratta di un elenco di richieste, ma di una bussola di priorità condivise per sostenere sviluppo, coesione sociale e competitività".

Tra i temi centrali dell’Agenda Cna Macerata troviamo burocrazia e semplificazione, formazione e lavoro, infrastrutture fisiche e digitali, accesso al credito e ai bandi, energia, digitalizzazione, aree interne, anziani e non autosufficienza: "Chiediamo alla nuova Assemblea regionale – precisa Giglietti (foto) – di ridurre tempi e costi degli adempimenti burocratici, riformare i Centri per l’Impiego e incentivare le assunzioni, per esempio. È urgente superare i ritardi infrastrutturali che frenano la competitività".

La Cna Macerata invita tutti i candidati a ritirare il documento completo (disponibile sul sito www.cna.macerata.it) nelle sedi territoriali dell’associazione di categoria previa prenotazione tramite il centralino al numero 0733.27951. Questo il calendario delle disponibilità nelle varie sedi territoriali, con orario 17-19: sede Cna di Civitanova Marche martedì 9 e giovedì 18 settembre; Macerata mercoledì 10 e martedì 23; Camerino giovedì 11 e mercoledì 17; Cingoli martedì 16 e lunedì 22. In queste occasioni i candidati troveranno una rappresentanza della dirigenza Cna e i funzionari degli uffici provinciale e territoriali, disponibili al confronto e all’approfondimento dei contenuti del documento.