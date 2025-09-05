Calzaturiero tra luci e ombre
Alessandro Caporaletti
Calzaturiero tra luci e ombre
Macerata
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Giorgio ArmaniYoox licenziamentiVasco RossiBiglietti RadioheadAllerta meteoMostre autunno
Acquista il giornale
CronacaLa bussola di Cna per i candidati: "Ecco le priorità degli imprenditori"
5 set 2025
LORENZO FAVA
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Macerata
  3. Cronaca
  4. La bussola di Cna per i candidati: "Ecco le priorità degli imprenditori"

La bussola di Cna per i candidati: "Ecco le priorità degli imprenditori"

Dalla burocrazia alle infrastrutture: le richieste dell’associazione di categoria

Dalla burocrazia alle infrastrutture: le richieste dell’associazione di categoria

Dalla burocrazia alle infrastrutture: le richieste dell’associazione di categoria

Per approfondire:

In vista delle elezioni regionali, la Cna di Macerata mette a disposizione dei candidati consiglieri un documento con proposte programmatiche. "Il nostro intento – spiega il presidente Simone Giglietti – è costruire un rapporto chiaro e diretto con i futuri rappresentanti regionali, chiedendo loro un dialogo costante con le nostre imprese e la disponibilità a conoscere da vicino problemi e proposte del territorio. Non si tratta di un elenco di richieste, ma di una bussola di priorità condivise per sostenere sviluppo, coesione sociale e competitività".

Tra i temi centrali dell’Agenda Cna Macerata troviamo burocrazia e semplificazione, formazione e lavoro, infrastrutture fisiche e digitali, accesso al credito e ai bandi, energia, digitalizzazione, aree interne, anziani e non autosufficienza: "Chiediamo alla nuova Assemblea regionale – precisa Giglietti (foto) – di ridurre tempi e costi degli adempimenti burocratici, riformare i Centri per l’Impiego e incentivare le assunzioni, per esempio. È urgente superare i ritardi infrastrutturali che frenano la competitività".

La Cna Macerata invita tutti i candidati a ritirare il documento completo (disponibile sul sito www.cna.macerata.it) nelle sedi territoriali dell’associazione di categoria previa prenotazione tramite il centralino al numero 0733.27951. Questo il calendario delle disponibilità nelle varie sedi territoriali, con orario 17-19: sede Cna di Civitanova Marche martedì 9 e giovedì 18 settembre; Macerata mercoledì 10 e martedì 23; Camerino giovedì 11 e mercoledì 17; Cingoli martedì 16 e lunedì 22. In queste occasioni i candidati troveranno una rappresentanza della dirigenza Cna e i funzionari degli uffici provinciale e territoriali, disponibili al confronto e all’approfondimento dei contenuti del documento.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata