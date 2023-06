La campagna dell’Accademia "Puntiamo al futuro da 50 anni"

di Lorenzo Monachesi

Lo slogan "Puntiamo al futuro da 50 anni" campeggia sulla campagna iscrizioni promossa dall’Accademia di belle arti e si potrà leggere su manifesti di differenti dimensioni e colori, cartoline, t-shirt e shopper. L’Accademia conta 14 corsi frequentati da 1.200 iscritti, di cui 300 matricole, e l’obiettivo è migliorare i numeri dello scorso anno. La campagna di iscrizione è stata presentata in conferenza stampa da Rossella Ghezzi, direttrice dell’Accademia, e dai docenti Mauro Evangelista, Marco Romano e Simona Castellani. "Gli studenti del biennio di Graphic Design per la comunicazione visiva – spiega Ghezzi – sono al centro della progettazione. Hanno studiato e progettato l’immagine che secondo loro meglio rappresenta l’offerta formativa dell’istituzione, quest’anno declinata nell’ambito dei festeggiamenti dei cinquant’anni dalla fondazione". Il futuro è al centro del messaggio. "È la missione – spiega Evangelista – di chi si occupa di formazione, e cioè dare gli strumenti perché le nuove generazioni si aprano una strada". Il professor Romano ha illustrato il metodo di lavoro. "I ragazzi del corso – ha detto – si sono interrogati su quali valori descrivono al meglio l’Accademia. A questa prima indagine ne è seguita una seconda sullo stesso tema che ha abbracciato gli iscritti e ha confermato i primi risultati. L’Accademia è vista dai ragazzi come una scuola proiettata alla sperimentazione, un luogo inclusivo, dove è presente l’aspetto ludico e ovviamente di studio". I ragazzi hanno poi formato dei gruppi. "Alla fine – conclude Romano – abbiamo selezionato la campagna proposta da Gessica Hima, Mario Mangiapia e Martina Giombini che hanno sviluppato sul piano grafico lo slogan abbinandolo con manine e frecce". Gli studenti sono stati guidati anche dalla docente Valentina Casali. Il materiale distributivo è già pronto. "La campagna di iscrizione – è stato spiegato dalla docente Castellani – parte subito e va in più direzione: giornali, mass media, social. E poi saranno affissi i manifesti di più dimensioni e di differenti colori per ben caratterizzare i 14 corsi, il materiale sarà distribuito agli Open day in cui i ragazzi potranno trovare informazioni su ciascuno dei corsi". È un’Accademia in crescita pensando ai quattro corsi attivi negli anni Settanta e agli attuali 14, ma c’è un continuo aggiornamento della proposta, perché i vari piani di studio cambiano e si evolvono di continuo per tenere il passo del tempo.