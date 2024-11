La campagna di Cna contro la povertà in Parlamento grazie a Irene Manzi

La Cna Pensionati porta in Parlamento la campagna "Diteci voi se dobbiamo mangiare o curarci" con l’appoggio di Irene Manzi, deputata maceratese del Partito democratico. "Le Marche hanno registrato un significativo aumento delle persone in difficoltà economiche", ha detto Silvano Gattari (presidente Cna Pensionati), che ha lanciato un appello chiedendo ai parlamentari di portare questa problematica all’attenzione del governo e di presentare una proposta, almeno per equiparare le pensioni minime alla soglia di povertà, 726 euro. All’appello ha risposto Irene Manzi, dichiarando che il Pd sta lavorando a emendamenti su questioni sociali cruciali, come l’allargamento di Opzione donna, Quota 103, l’Ape sociale e la pensione di garanzia, misura che darebbe valore previdenziale anche ai periodi di inattività o formazione, evitando buchi nel percorso contributivo dei lavoratori. La deputata ha espresso pieno sostegno alla battaglia, impegnandosi a portare la questione a Montecitorio insieme ai colleghi del Pd.