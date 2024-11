La campagna sulle vetrine dei negozi

Vetrofanie esposte dagli esercizi commerciali della città: questa l’iniziativa del Comune - assessorato alle Pari opportunità in collaborazione con l’associazione Commercianti del centro storico e l’associazione Commercianti di Macerata. Le vetrofanie, realizzate proprio dal Comune, hanno l’obiettivo di sensibilizzare e informare sul tema. "Ogni azione, grande o piccola, credo possa contribuire a sensibilizzare la cittadinanza su un tema importante quanto delicato qual è quello sulla violenza contro le donne – afferma la vicesindaco Francesca D’Alessandro –. L’amministrazione ha deciso di utilizzare le vetrine dei negozi come strumento di comunicazione e riflessione, esponendo veri e propri messaggi di solidarietà e di impegno nella lotta contro la violenza di genere. Attraverso questa campagna vogliamo inviare un messaggio chiaro: non siamo indifferenti e non rimaniamo in silenzio".