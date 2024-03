La campagna sull’umanità del concepito

Sensibilizzare l’opinione pubblica e la politica su ciò che dice la scienza in merito al riconoscimento dell’umanità del concepito. Questo l’obiettivo della campagna pubblicitaria con il messaggio "Nove biologi su 10 mi riconoscono come un essere umano. E tu?" e l’immagine di un embrione, promossa da Pro Vita & Famiglia, in collaborazione con Cav Loreto, Chiesa cristiana Fonte di vita, Chiesa apostolica Ancona, Controvento, Missione Paradiso Marche, Tele Maria, Cav Macerata, associazione Marco vive, con un camion vela che toccherà Recanati, Porto Recanati, Civitanova e Macerata. "La nostra campagna vuole contribuire a una metamorfosi culturale e sociale che riconosca la persona umana fin dal concepimento", spiega Clara Ferranti (foto), referente dei circoli territoriali delle Marche di Pro Vita & Famiglia onlus.