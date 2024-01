La campionessa di pattinaggio. Sorcionovo: "Mondiali ed Europei, voglio essere tra le protagoniste"

Alice Sorcionovo è stata una delle protagoniste dello sport maceratese. Il 2023 ha sancito, infatti, la definitiva consacrazione internazionale della pattinatrice di Montecosaro. A livello Junior solo le fortissime colombiane sono riuscite a scalfire la sua leadership mondiale. Ma lei, che ama poco le luci della ribalta, minimizza con la sua innata modestia. Proviamo a raccontare il personaggio.

Alice, oltre a inforcare i pattini a rotelle, cosa fa nella vita?

"Le cose normali di una ragazza di 18 anni. Quando non mi alleno vado a scuola ed esco con gli amici".

Cosa studia?

"Frequento il liceo linguistico a Civitanova, sono all’ultimo anno... A giugno avrò l’esame di maturità".

Riesce a conciliare studio e pattinaggio?

"Tutti i giorni mi alleno a Senigallia con i miei compagni di Club, la Luna Sports Academy, sotto la guida tecnica di Luca Bernacchia. Fino allo scorso anno riuscivo a gestire bene compiti e allenamenti. Quest’anno invece è un po’ più dura e devo studiare anche dopo cena, però ce la sto mettendo tutta...".

Da quanto tempo siete in preparazione?

"Abbiamo ripreso a fine settembre, dopo poche settimane di stop".

Quando ci saranno le prime gare?

"Il 17 febbraio inizieremo con i campionati italiani indoor a Pescara, poi ad aprile partirà la serie di Coppa Europa, quindi a maggio e luglio si svolgeranno i campionati italiani outdoor sia su pista che su strada. In estate ci saranno gli Europei in Belgio, infine il campionato del mondo a settembre".

Quali sono i suoi obiettivi stagionali?

"Avendo compiuto 18 anni, entro a far parte della categoria Senior. Pertanto, sarà per me una stagione tutta da scoprire, durante la quale cercherò di migliorare giorno dopo giorno. Confrontandomi con le atlete più grandi, e quindi più forti, dovrò capire pian piano cosa posso fare, dove posso arrivare".

Le aspettative?

"Non faccio previsioni, anche perché per partecipare agli Europei e ai Mondiali occorre la convocazione in azzurro. E in Nazionale vanno solo le migliori. Mi piacerebbe fare più gare possibili in Coppa Europa, questo sì".

Il 2024 è l’anno delle Olimpiadi, ma il pattinaggio non ci sarà...

"Esatto, ed è un vero peccato! L’auspicio è che si possa vedere in futuro anche questa disciplina sportiva fra i giochi olimpici, perché lo meriterebbe veramente".

Prima di chiudere, possiamo riassumere i successi del 2023?

"E’ stato un anno importante, ho vinto sette titoli italiani, quattro titoli europei in Francia e ho conquistato tre medaglie ai Mondiali di categoria svoltisi in Veneto: due argenti e un bronzo".

Qualche rammarico?

"Visti i due secondi posti, magari vien da pensare che avrei potuto anche vincere l’oro, ma poi in gara ci sono pure le avversarie e devi fare i conti con tante variabili. In ogni caso ero sempre lì a giocarmela fino fondo con tutte, quindi posso dire di aver rispettato le attese della vigilia".

Lei parla di avversarie e subito ci vengono in mente le pattinatrici colombiane. Ma quanto sono forti?

"Beh, non sono imbattibili, però gareggiano certamente a un livello molto alto. Del resto in Colombia il pattinaggio è uno degli sport nazionali e le atlete impegnate in questa disciplina sono professioniste. Pertanto la loro preparazione per gli eventi che contano è sempre al massimo".

In ogni caso i suoi allori del 2023 hanno avuto una bella eco a livello locale...

"Sì, ho ricevuto attestazioni e riconoscimenti: dalla Regione al Comune, fino alle tante cerimonie col mio Club. Sono stata contenta, mi hanno ripagato dei sacrifici fatti in allenamento e durante le competizioni".