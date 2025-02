La campionessa Ilaria Candido premiata dal sindaco in Comune

"Ha portato la nostra città in tutta Italia e ha dimostrato che, con passione e dedizione, si possono raggiungere traguardi straordinari". È quanto recita l’attestato con cui il Comune di Civitanova ha espresso la sua "sincera gratitudine" nei confronti di Ilaria Candido, la sedicenne campionessa di tiro con l’arco che alcuni giorni fa ha conquistato l’oro ai Tricolori indoor di Pordenone. Candido, iscritta all’Asd Arcieri di Civitanova, è stata ricevuta a palazzo Sforza dal sindaco Fabrizio Ciarapica che ha speso parole di encomio per lei. "Siamo orgogliosi – ha dichiarato Ciarapica – di premiare una giovane campionessa che ha saputo coniugare talento e impegno straordinario. Il suo percorso sportivo non si limita ai successi individuali, ma rappresenta anche un inno alla capacità di sacrificio e alla passione che mette in ogni allenamento e competizione". Complimenti a cui si è associato Fernando Angeli, presidente dell’Asd Arcieri Civitanova, che ha accompagnato Candido in comune. "Ilaria è una ragazza straordinaria – ha detto Angeli –, sia come atleta che come persona. Ha dimostrato di avere una forza mentale e fisica che la rendono una delle atlete più promettenti del nostro sport".