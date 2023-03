La Canappa Boxing Club è giovane: baby talenti in rampa di lancio

Brillano i baby talenti della Canappa Boxing Club di Porto Recanati, allenati dal maestro ed ex pugile Vladimiro "Walter" Palombini. Tra i pugili più promettenti della società sportiva, che ha pure una sede a Recanati, c’è Lorenzo Zaccari, 18 anni appena compiuti. Lui fa lo studente all’Istituto tecnico "Mattei" e nel weekend lavora da cameriere nella pizzeria di famiglia "Il Diamante", a Recanati. A undici anni ha cominciato a indossare i guantoni, spinto dalla passione tramandata dal padre Massimiliano. Qualche incontro a livello amatoriale poi i successi ai Criterium regionali, due di fila, e un eccellente quinto e sesto posto alle fasi nazionali che lo hanno messo in luce. Non solo: altro profilo interessante è Leonardo Zenobi, filottranese, anch’esso appena maggiorenne, studente nell’Istituto tecnico economico ragioneria "Corridoni-Campana" di Osimo. Passato da calciatore, poi un problema al ginocchio e da lì la scelta radicale che lo ha portato alla nobile arte. Ma c’è spazio per altri giovanissimi talenti.

Infatti il 2 aprile, a Fermo, si terrà il torneo interregionale Marche-Umbria-Abruzzo-Emilia Romagna e per i colori della Canappa Boxing Club gareggeranno David Palombini, Albert Chernouz e Leonard Canaj, tutti e tre di undici anni. Inoltre, nei giorni scorsi si è registrata la gradita visita, durante una sessione di allenamento, dell’ex campione mondiale Sumbu Kalambay. Fioriscono dunque piccoli boxeur, nel segno dei valori essenziali di questa disciplina: abnegazione, lealtà e rispetto dell’altro.

g. g.