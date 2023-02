La cantante Kuda presenta il nuovo singolo "Donna"

Oggi uscira il nuovo singolo della cantautrice civitanovese Aurora Cuda, in arte Kuda. Il titolo è "Donna" e anticipa il suo album la cui uscita è prevista per il 10 marzo, dal titolo"Sono una donna". La data di uscita non è casuale: all’indomani della festa della donna, il cd sarà l’omaggio di Aurora a tutte le donne. Sarà disponibile sul sito dell’etichetta discografica Azzurra Music. Aurora ne è autrice di testi e musica, prodotto autobiografico di un’artista che racconta se stessa e le donne, il loro coraggio e la grinta che le distingue, la libertà e la sensualità che lei sa esprimere con la sua voce molto importante e la padronanza dei palchi dove si esibisce. Produttore del disco è Lorenzo Sebastiani, alla registrazione live hanno collaborato artisti della levatura di Alex Reevers, già collaboratore di Paul Mcartney, Andrea Morelli, Marco Dirani e Monica Hill. La promozione video in Italia e negli Stati Uniti è stata curata da Andy Gesner (Promotion video di New York). Si esibirà live in Lazio, Emilia Romagna e Toscana, seguita dal management composto da Rolando Angeli ed Alido Brufani.

Giuliano Forani