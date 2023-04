La cantante Tornambene presenta il nuovo album "Tempesta" su Rai Due

La cantante civitanovese Sofia Tornambene (nella foto) (già vincitrice di X Factor negli anni passati) ha presentato il suo nuovo album "Tempesta" – in prima assoluta – nel programma "Generazione Z", condotto su Rai Due da Monica Setta. Nel suo look e nella sua melodia s’indovinano atmosfere giapponesi. "Il nuovo lavoro, che uscirà il 21 – ha detto la dolce Sofia –, è scaturito da un periodo difficile, di "tempesta" interiore, che ho attraversato come tanti coetanei e scrivere il brano è stato terapeutico, liberatorio e coinvolgente". Cantando Tempesta Sofia ha indubbiamente colpito ancora una volta, con il suo stile inconfondibile, che piace alle nuove generazione, di cui interpreta magistralmente i sentimenti più sinceri. La trasmissione con giovanissimi in studio – infatti – mira ad approfondire il grado di conoscenza che esiste oggi in Italia tra genitori e figli dei rispettivi mondi. "Hai davanti una scia luminosa – ha commentato Setta – e credo che Tempesta sarà super scaricata, perché è una canzone molto bella. "Spero sia d’aiuto agli altri giovani", ha concluso Sofia.

Ennio Ercoli