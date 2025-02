La capolista Maceratese è tornata a correre. Possanzini: "Orgoglioso dei nostri ragazzi"

"Da un anno sento che dobbiamo vincere per forza, la squadra lo sa ed è normale che i ragazzi cerchino ciò che offre un maggior controllo e meno rischi quando si è in vantaggio" Matteo Possanzini, allenatore della Maceratese, spiega il secondo tempo dei biancorossi che, in superiorità numerica, hanno gestito la partita contro il Matelica. " Come staff – spiega – siamo partiti in estate con un obiettivo chiaro: abbiamo cambiato tutto, 20 giocatori e l’ambiente, ma è normale che serva tempo, però abbiamo fatto 45 punti e siamo in corsa per la vittoria finale mentre la Maceratese della passata stagione ha chiuso l’anno a quota 43. I ragazzi vanno sostenuti e ringraziati, non giudicati". Il tecnico prosegue. "Nei campionati di altre regioni avremmo un buon vantaggio sulla seconda. Non abbiamo una squadra che possa battere chiunque con un largo margine: sono orgoglioso dei giocatori, a prescindere dal risultato finale".

Il tecnico si sofferma sul match contro il Matelica vinto con la rete messa a segno al 37’ da Lucero. "L’episodio dell’espulsione di Siciliano (9’) ha determinato un certo tipo di gara che il Matelica ha cercato di mantenere in equilibrio. Sono contento della prova di tutti i biancorossi, non dimentichiamo che ci mancavano Nasic, Vanzan e Albanesi, cioè tre punti fermi della rosa pianificata in estate". Però le partite devono essere chiuse per evitare di essere ripresi, come peraltro si è già verificato. "Serve un passaggio in più quando gli altri pensano alla conclusione, quando si portano tanti giocatori in area occorre trovare l’uomo libero perché è più facile fare gol: abbiamo avuto le occasioni per farlo. Dobbiamo comunque trovare il modo di concretizzare il volume di gioco". Il tecnico si sofferma sui progressi della Maceratese. "In passato – ricorda il tecnico – non avevamo il controllo della gare, i tempi di gioco, cioè quando andare, quando non forzare".

Mancano 10 gare alla fine del campionato, nelle prossime partite la Maceratese sfiderà in trasferta la Sangiustese, che sta attraversando un ottimo stato di forma, nel turno successivo arriverà il Tolentino, e poi la squadra di Possanzini farà visita all’Urbino. I biancorossi sono attesi da un trittico ricco di insidie, ma il campionato ha anche detto che non ci sono formazioni da sottovalutare ed ecco checi vorrà una Maceratese come quella vista in 20 gare.