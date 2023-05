La carenza di personale nell’Ast 3 Concorso per 35 dirigenti medici

di Franco Veroli

L’Ast di Macerata ha pubblicato otto bandi di concorso per assumere, a tempo pieno e indeterminato, 35 dirigenti medici. Si tratta di 8 cardiologi, 8 psichiatri, 4 ortopedici, 4 nefrologi, 4 pediatri, 3 internisti, 3 pneumologi e 1 neurologo. In tutti i casi, le domande vanno presentate entro il prossimo 15 giugno, e c’è da augurarsi che ci saranno candidati a sufficienza, vista la diffusa carenza di specialisti. Si tratta – infatti - di coprire quanto prima dei vuoti in organico che costringono i professionisti in servizio a sostenere importanti carichi di lavoro, e che hanno un inevitabile impatto anche sulle liste di attesa.

A sbloccare la situazione, lo scorso 14 aprile, è stato l’allora commissario straordinario, Antonio Draisci, che, dopo un’attenta ricognizione degli organici e del piano occupazionale, con propria determina ha indetto gli otto concorsi che ora sono stati banditi. Mentre si sta cercando di coprire i vuoti anche per i pronto soccorso (una decina i posti da occupare nell’Ast di Macerata) con un concorso unificato su base regionale, si tratta – una volta andata in porto - di una prima importante boccata d’ossigeno, tenuto conto del fatto che il sistema sanitario è da tempo in sofferenza per la difficoltà di trovare gli specialisti di cui c’è bisogno.

L’assunzione di otto cardiologi è particolarmente significativa, tenuto conto del fatto che le malattie cardiovascolari sono la causa di quasi il 50% di tutte le morti e che nella nostra provincia, come ricordato di recente da Mario Luzi, direttore dell’Unità operativa di cardiologia dell’ospedale di Macerata, si registrano ogni anno tra i 500 e i 600 casi di infarto del miocardio. Ma lo sono anche i quattro pediatri (proprio l’altro giorno la direttrice dell’Unità operativa dell’ospedale di Macerata, Martina Fornaro, ha detto che ne mancano all’appello cinque), e gli psichiatri (ne mancano una decina), e poi la Pneumologia, da troppo tempo in carenza di organico, come pure la Nefrologia, l’Ortopedia, la Medicina e la Neurologia.

Insomma, tutti gli otto bandi pubblicati sono importanti, sia per garantire le prestazioni necessarie in tempi accettabili, sia per allentare le pressioni sui medici attualmente in servizio. La speranza – adesso - è che, banditi i concorsi, ci siano i concorrenti e che vengano così coperti tutti i posti.