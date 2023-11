La carica dei 100: "Parcheggi a pagamento, subiamo scelte passive"

La giunta vuole aumentare i parcheggi a pagamento in centro e sui litorali sud e nord e i residenti rispondono no. Un centinaio quelli che hanno partecipato a una assemblea, nella sala riunioni della parrocchia di San Pietro, organizzata dal comitato spontaneo nato dopo la decisone del Comune di istituire una Ztl e parcheggi riservati agli abitanti di via Asiago, via Col di Lana e in un tratto di via Vela. All’incontro sono stati affrontati i temi della limitata area arancione e quelli relativi alla intenzione della giunta di ampliare le zone blu regolate dai parchimetri. Il risultato "è stata la contrarietà al progetto e al comportamento dell’amministrazione che ha agito senza coinvolgere l’intera comunità, ma solo alcuni cittadini e, ancor peggio, senza convocare i referenti del comitato che da un anno e mezzo protocollano costantemente proteste, proposte e richieste di riscontri al sindaco". E’ il giudizio di Alessandro Mazzaferro, di Marsilio Marsili e di Enrica Chiarastella. "Non siamo più disposti – chiariscono – a subire passivamente le scelte di amministrazioni che non hanno cura dei bisogni collettivi o, meglio, che creano disparità aumentando disagi alla vita quotidiana". Ricordano che "da quasi due anni sono state chieste al sindaco risposte e soluzioni alle problematiche esistenti e lui, non solo non si è mai fatto sentire, ad eccezione di un infruttuoso incontro di diversi mesi fa, ma si è permesso di organizzare un incontro informativo sul progetto parcheggi a pagamento senza avvisare chi aveva richiesto soluzioni equilibrate". I residenti hanno anche contattato il Difensore Civico Regionale. "Ha chiesto anche lui – fanno sapere – soluzioni al sindaco, ma non conosciamo ancora la risposta. Intanto stiamo valutando i prossimi passi, senza escludere nessuna strada".

l. c.