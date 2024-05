La carica dei 16mila al voto. La più anziana ha 103 anni

Sono 16.349 gli elettori recanatesi chiamati l’8 e il 9 giugno ad eleggere il nuovo sindaco e il Consiglio comunale composto da 16 consiglieri. A questi si aggiungono altri 100 elettori stranieri che hanno chiesto di poter votare alle comunali essendo residenti in città: il più avanti con l’età si ferma a 72 anni. Fra gli elettori recanatesi i diciottenni freschi freschi di diritto al voto son 77 e fra questi la più giovane è Agnese Lapponi che compie 18 anni giovedì 6 giugno. Dall’altro capo della lista elettorale, troviamo una donna di 103 anni, Maria Rossi vedova Pigini, altri 8 di 101 anni, di cui 7 donne e un solo uomo oltre a 4 centenari: Maria Assunta Simonacci vedova Vissani che ha compiuto la cifra tonda mercoledì mentre gli altri raggiungeranno il secolo di vita entro il 2024: Fernando Flamini, Alba Romoli, mamma del candidato Nino Taddei e Artea Pieralisi vedova Barchetta.

Nel 2019, gli elettori erano 19.863 e hanno esercitato il loro diritto al voto solo 12.468, pari al 62,77%: ciò che salta agli occhi è che in 5 anni la cittadina leopardiana ha perso ben 3.400 elettori. Pronto anche l’esercito dei presidenti e scrutatori per i 19 seggi elettorali allestiti in città. Per loro si prospetta una gran fatica e tanto stress mentre il compenso previsto è ben sotto, calcolate le ore di lavoro, del salario minimo: infatti i presidenti di seggio percepiranno la somma lorda di 209,50 euro mentre i segretari e gli scrutatori solo 163 euro. Ecco i diversi presidenti di seggio: alla scuola materna di via Camerano sono alloggiate le sezioni 1 (presidente Luca Baldassarri) e 2 (Francesca Caporaletti), alla scuola primaria Le Grazie i seggi 3 (Mirko Casagrande), 4 (Giovanna Bianchi), 5 (Caterina Cecconi), 10 (Riccardo Foglia) e 11 (Tania Brizi), alla primaria "Lorenzo Lotto" nel quartiere di Fonti San Lorenzo i seggi 6 (Pierpaolo Pinto), 7 (Jessica Tarducci), 8 (Federica Collina), 9 (Emanuela Natalini), 15 (Alessandra Fuselli), 17 (Maria Maddalena di Lorenzo) e 18 (Luciano Calcabrini), alla scuola materna di Montefiore al seggio 12 presidente è stato nominato Maurizio Maggini mentre alla scuola materna di viale Aldo Moro i seggi allestiti sono 2: il 13 (Massimo Agostinelli) e il 14 (Donatella Latora) e, infine, alla scuola primaria di Pintura del Braccio i seggi 16 (Giuseppe Sordoni) e 19 (Paola Chiusaroli). L’ufficio elettorale è aperto tutti giorni per dare le informazioni utili agli elettori e consegnare le nuove schede elettorali

Antonio Tubaldi