La carica dei 39mila in classe. Aumentano gli alunni disabili. Docenti precari a quota 1.218

Da domani tornano sui banchi 39.580 studenti distribuiti nei 48 istituti di diverso ordine e grado presenti nella nostra provincia. Conferme e novità accompagnano il suono della prima campanella. Per quanto riguarda le prime, c’è da segnalare – innanzitutto - che continua la diminuzione degli iscritti a causa della denatalità: rispetto al precedente anno scolastico sono passati a 40.192 a 39.580, 612 in meno: 208 in meno nella scuola dell’infanzia, 365 in meno alla primaria e 207 in meno alle medie mentre alle superiori si registra una piccola crescita - 168 studenti in più – destinata a svanire già dal prossimo anno, tenuto conto della tendenza attuale.

La novità riguarda l’esame conclusivo alle superiori: non sarà più esame di Stato ma esame di Maturità, verterà su due prove scritte e un colloquio sulle quattro discipline principali dei percorsi di studi, integrato da una valutazione del percorso formativo complessivo che include l’educazione civica e la formazione scuola-lavoro (ex Pcto, Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento). Le commissioni, una ogni due classi, saranno composte da un presidente esterno, da due membri esterni e, per ciascuna delle due classi, da due membri interni.

La conferma più clamorosa, però, è data dal vero e proprio esercito di precari, senza i quali la scuola non potrebbe funzionare. "Ad oggi – sottolinea Ivan Di Pierro, segretario provinciale della Flc Cgil – sono state fatte solo per i docenti 1.218 nomine, cioè contratti a tempo determinato, cioè supplenti, 312 dei quali riguardano insegnanti di sostegno confermati. A queste si devono aggiungere circa 300 nomine riferite al personale Ata (amministrativi, tecnici e collaboratori scolastici), che portano il numero complessivo dei precari della scuola ad oltre 1.500 unità. Va anche evidenziato che, specie alla Primaria, non essendo state concluse le operazioni per le immissioni in ruolo, saranno nominati dei supplenti che saranno in cattedra qualche settimana, dopo di che dovranno lasciare il posto ai vincitori di concorso, con inevitabile disagio non solo per loro, ma anche e soprattutto per i bambini".

Tra questi ci sono anche i disabili, per i quali, nel comune di Macerata, il nuovo anno scolastico non inizia sotto i migliori auspici. "L’amministrazione comunale – spiega Di Pierro - ha tagliato mediamente un’ora e mezza a bambino/a di disponibilità degli assistenti, che operano insieme agli insegnanti di sostegno. Le risorse, in realtà, sono le stesse o forse lievemente incrementate, ma ci sono più alunni che necessitano del servizio e sono aumentati i costi orari degli operatori. Risultato: sono insufficienti. L’amministrazione si è impegnata, in forza di eventuali economie, a dare più ore, ma al momento questa sembra più una promessa, che un obiettivo effettivamente raggiungibile".

A questo riguardo Giovanni Smargiassi, della Fp – Cgil, evidenzia che la gestione degli assistenti, spesso affidata a cooperative, dovrebbe trovare una sua omogeneità, visto che spesso ci sono differenze di organizzazione e trattamento – talvolta anche significative – da un Comune ad un altro. Sullo sfondo resta anche l’accorpamento dell’Istituto "De Magistris" di Caldarola all’Istituto omnicomprensivo "Leopardi - Frau" di Sarnano, contro il quale il comune ha fatto ricorso al Tar che ha evidenziato una "carenza motivazionale" della scelta, chiedendo alla Regione di provvedere, cosa che ad oggi non è accaduta. Bisogna attendere il 25 settembre, giorno in cui il Tar tornerà a pronunciarsi.

Curiosità: l’Istituto Omnicomprensivo "Tortoreto – Gentili" di San Ginesio (scuola dell’infanzia, primaria, medie, liceo delle Scienze Umane, Liceo Linguistico, liceo Scientifico-Scienze Applicate) sta cercando uno spazio adeguato per le riunioni del collegio dei docenti: tra le possibilità c’è anche quella di utilizzare lo spazio dell’ex discoteca "Mirage" di Passo San Ginesio.