La carica dei baby calciatori. La squadra vola in Cina tra sport ed economia

Macerata e Civitanova si preparano a viaggiare lungo la via della seta, ma con un pallone ai piedi. Una squadra di calciatori under 13 partirà proprio domenica per una tournèe in Cina che durerà sino al 25 settembre e le tappe saranno ogni giorno in una scuola diversa della contea di Taicang dove saranno accolti da presidi e insegnanti, poi non mancherà un incontro sul rettangolo verde contro la rappresentativa del centro federale calcistico di Suzhou.

L’obiettivo dell’iniziativa che coinvolge i giovani sarà anche quello di dimostrare come il calcio possa essere un’importante leva di supporto all’economia locale, ecco perché in questo percorso verso l’estremo oriente un ruolo fondamentale lo rivestiranno le aziende sponsor che potranno essere parte di un quadro più ampio dipinto dalla ViaSoccer Llc, azienda designata per gli scambi tra i comuni italiani e cinesi.

"Sono diversi anni che lavoriamo in ambito internazionale e non è la prima volta che dei ragazzi vanno a rappresentare il nostro territorio dall’altra parte del mondo – ha esordito il direttore tecnico Dario Marcolini affiancato da Su Sue, presidente di ViaSoccer – partiranno in quattordici e andremo a Taicang, una città di quasi un milione di abitanti, gemellata con Macerata grazie ad un protocollo d’intesa avviato nel 2016 con l’allora amministrazione Carancini che colse questa opportunità. Il calcio può essere inoltre una vetrina per le aziende. Abbiamo iniziato questo progetto con quattro ragazzi, oggi ne portiamo per la prima volta dopo il Covid più di dieci e c’è già molta curiosità, pertanto credo che noi del mondo sportivo dobbiamo andare incontro al tessuto imprenditoriale – ha sottolineato – l’obiettivo è anche far passare un messaggio a dei possibili consumatori".

Alcuni dei giovani calciatori presto con le valigie in mano sono stati salutati nell’incontro di ieri all’hotel Grassetti di Corridonia alla presenza di Guido Andrenelli, numero uno della Figc Macerata insieme a Lorenzo Pennacchioni di Giudi Pelletterie di Morrovalle, una delle realtà che sono più vicine a questo bel progetto.

"Con ViaSoccer siamo riusciti a vendere i nostri prodotti all’interno del centro commerciale di Taicang – ha raccontato quest’ultimo – un’esperienza significativa. Vendere in uno dei primi mercati al mondo non è poco".

Diego Pierluigi