La carica dei giovani talenti del ciclismo: ecco Potentia Rinascita

Una mattinata d’allegria e applausi riservati ai piccoli talenti delle due ruote a Porto Potenza per la presentazione della squadra allestita per il 2024 dalla Scuola Ciclismo Potentia Rinascita. Dopo la benedizione del parroco, atleti, dirigenti e genitori sono saliti sul palco in piazza Douhet. Con l’introduzione di Luca Stefanelli (tecnico dei giovanissimi) si sono alternati il presidente della società, Alessandro Biagioli, il governatore, Francesco Acquaroli, e il sindaco Noemi Tartabini per un saluto e per ricordare la mission della squadra: il ciclismo come strumento di aggregazione e crescita. Ben 23 i giovanissimi, dai 7 ai 12 anni: Alessandro Broccolo, Giorgio Giampieri, Giorgia Sabbatini, Lorenzo Savoretti, Emma Clementoni, Sofia Manna, Lucrezia Taormina, Gabriele Ferramondo, Ludovico Calistro, Cristian Savoretti, Leonardo Stefanelli, Nadia Prezzemoli, Lorenzo Carlini, Francesco Grimaldi, Andrea Verde, Nicolò Pezzoli, Thomas Romanelli, Isabel Buldorini, Giacomo Clementoni, Davide Loffredo, Diego Loffredo, Lorenzo Montecchiari e Leo Sabbatini. Sette, invece, gli esordienti (ovvero dai 13 e 14 anni): Nicolò Tulli, Tommaso Basso, Leonardo Grimaldi, Matteo Manna, Mattia Moretti, Davide Senigagliesi e Nabil Prezzemoli. Infine, tre gli allievi (dai 15 ai 16 anni): Emanuel Celeghin, Filippo Girotti e Mattia Romanelli. Insieme a loro i tecnici, Sergio Giorgini e Rosario Pecci, lo sponsor Matteo Romanelli, gli accompagnatori Antimo Verde (vicepresidente della società), Emanuele Grimaldi, Loris Pezzoli, Enea Girotti, il meccanico Fabio Alati.