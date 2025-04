La carica dei mille al motoraduno

Dopo lo stop di sabato, osservato in segno di rispetto per i funerali di Papa Francesco, il 41° Motoraduno Nazionale "Città di Recanati" si è svolto domenica scorsa regalando una giornata di emozioni e passione motociclistica. Come da tradizione, il ritrovo è avvenuto in piazza Giacomo Leopardi, dove sono confluiti circa mille motociclisti con oltre quattrocento iscritti provenienti da ogni angolo d’Italia. Ad accoglierli con entusiasmo lo staff del Moto Club Franco Uncini, in collaborazione con l’amministrazione comunale, rappresentata dall’assessore allo sport Maurizio Paoletti e dal vicesindaco Roberto Bartomeoli. A rendere ancora più speciale l’evento, la presenza dell’indimenticato campione del mondo Franco Uncini che in sella alla sua iconica Suzuki ha aperto la tradizionale sfilata motociclistica diretta verso la basilica di Loreto. In piazza della Madonna, i centauri sono stati accolti da monsignor Fabio Dal Cin che ha impartito la consueta e sentita benedizione del motociclista. Rientrati a Recanati, i partecipanti si sono ritrovati presso un noto ristorante cittadino per le premiazioni ufficiali. Il prestigioso 18° Memorial Andrea Cesca è stato assegnato nella categoria extra regione al Moto club Moto Mans proveniente dal Friuli Venezia, secondo il Motoclub Castelfiorentino e terzo dal Piemonte il motoclub Motodipendenti mentre il Memorial Adalberto Andreoli per la regione Marche è andato al Moto Club Tonino Benelli di Pesaro, secondi classificati Motoclub Senigallia e al terzo posto Motoclub Dragone. Premiato anche il gruppo più numeroso non tesserati F.M.I Motoclub gli Scellerati di Appignano.