La Caritas aiuta 200 famiglie: distribuito il pranzo di Natale

Anche a Natale duecento famiglie hanno bussato alle porte della Caritas. Questo il bilancio della ‘Casa della Carità Don Lino Ramini’, in via Parini, dove si è registrata una folta partecipazione all’appuntamento ‘Natale, una festa da condividere’, promosso dalla Caritas Diocesana di Fermo Unità pastorale di Civitanova, dal Comune e dall’associazione I Care. Volontari impegnati per tutta la mattinata a distribuire i pacchi alimentari, anche quest’anno il pranzo si è svolto in modalità d’asporto per via del Covid19. D’altronde "il numero dei partecipanti è molto alto – spiega il coordinatore Marco Malaccari – per poter organizzare il pranzo in un unico locale, visto l’aumento delle persone che chiedono di essere aiutate. Inoltre – prosegue –, abbiamo notato che molte di queste persone non hanno piacere di mostrarsi in un contesto del genere, vivendo questa situazione con estremo pudore. Proprio per questo abbiamo deciso per quest’anno di confermare il pranzo d’asporto. Mentre per gli ospiti del dormitorio il pranzo si è svolto nella struttura insieme ai volontari. Mi piace sottolineare che, sono stati con noi anche cinque nuovi militi, che hanno deciso di proporsi quest’anno per vivere un gesto, semplice ma, concreto, di solidarietà. Il Natale ha testimoniato, ancora una volta, la grande disponibilità di tanti cittadini civitanovesi e di tante aziende che hanno collaborato". Un’iniziativa che segue il gesto di cuore della marineria civitanovese, che lo scorso venerdì donò quasi 600 kg di pesce all’associazione. Anche Barbara Moschettoni, impegnata in prima linea nelle operazioni, ha espresso parole di soddisfazione per il buon esito della giornata: "Voglio ringraziare le aziende agricole e le aziende del territorio, i pescatori e i supermercati che hanno donato prodotti e alimenti; voglio ringraziare anche tutti i volontari che hanno contribuito mettendo a disposizione tempo e capacità".

Francesco Rossetti