La Caritas in prima linea: alimenti, giochi e ascolto

Tra i protagonisti del Natale portorecanatese ci sono anche i volontari della Caritas diocesana locale, guidata dalla responsabile Rosy Settimio. Non a caso, in questi giorni si sono dati davvero da fare, consegnando pacchi alimentari e anche qualche bel regalo alle circa 120 famiglie indigenti della città. Una lavoro veramente enorme, visto il difficile momento economico che in tanti stanno vivendo. "Da un lato, c’è stata una lieve diminuzione dei nuclei familiari in difficoltà perché durante la pandemia ne erano più o meno 150 – spiega Settimio –. Ma dall’altro, l’emergenza sociale è purtroppo aumentata rispetto al periodo pre Covid, quando le famiglie assistite erano solo una settantina. Allo stato attuale, l’80% delle persone più aiutate ha origini extracomunitarie, tra cui diversi che abitano all’Hotel House. Parliamo per lo più di senegalesi, poi pakistani, bengalesi, tunisini e marocchini. Però, c’è da dire che nell’ultimo anno altre dieci famiglie italiane si sono aggiunte a questa lista". Intanto, nell’ultimo mese la Caritas ha donato a tutti loro un pacco alimentare con qualche piccola sorpresa, proprio le festività natalizie. "Abbiamo aggiunto dei regali per i bambini – racconta Settimio –, come ad esempio delle bambole o dei cioccolatini, piccole cose che sono gradite. Ovviamente, noi siamo sempre attivi nella nostra sede in via Leopardi, tant’è che ogni martedì e giovedì (dalle 18 alle 19) siamo lì per donare i pacchi alimentari a chi ne ha bisogno". Tuttavia, sottolinea Settimio, quest’anno si cercherà di potenziare il centro d’ascolto, un primo passo indispensabile per poi passare all’aiuto concreto verso i più bisognosi.

"L’abbiamo trasferito nei locali della parrocchia di San Giovanni Battista – riprende –, dove siamo presenti il mercoledì, nella fascia oraria che va dalle 18.30 alle 19.30. E ci stiamo appoggiando alla Caritas diocesana di Macerata per avvalerci di professionisti qualificati, come gli psicologi, per tracciare dei progetti di reinserimento sociale delle famiglie. Infatti, oltre al cibo, hanno anche bisogno di un supporto morale. Inoltre, grazie ai nostri contatti, siamo riusciti a trovare un impiego al 30% delle famiglie che seguivamo: qualcuno ha avuto modo di andare a lavorare in fabbrica, nei supermercati o fare da badante per gli anziani. Il nostro gruppo è composto da sei volontari, e saremmo felici se qualcuno volesse iscriversi per aiutarci in questa missione".