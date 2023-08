La Caritas offre un pasto anche a Ferragosto

di Ennio Ercoli

Un Ferragosto migliore anche per chi è solo, senza casa, senza famiglia o con la semplice di avere un pasto. La Caritas di Civitanova con la sua sede operativa in via Parini fortemente voluta da don Lino Ramini, è attiva e presente sul territorio anche in questo periodo di festa e di svago generale, perché decine e decine di volontari sono impegnati nel silenzio in questo servizio al prossimo. In questo periodo estivo, nei mesi di giugno e luglio, la Caritas ha distribuito ben 350 pacchi famiglia al mese. Nella collaudata mensa vengono serviti 35 pasti al giorno, con punte di quaranta. Inoltre il dormitorio, con i suoi 13 posti letto, garantisce una sosta sicura a viandanti, secondo alcune precise regole di turnazione, tenendo conto dello stato personale. "Per mandare avanti la struttura resta fondamentale – ha detto Stefano Castagna, referente area programmazione – l’attività di acquisizione e recupero di frutta, verdura, carne e cibo in genere da operatori commerciali molto sensibili alla questione sociale. In particolare risulta utile reperire prodotti arrivati quasi alla scadenza, ma ancora buoni, che ci permettono di portare avanti questa economia solidale dai risvolti umani molto proficui".

Continuano altresì le attività dello sportello sanitario molto utile per persone fragili e vulnerabili. "In questo caso, dopo il primo contatto con i volontari, entrano in azione medici, farmacisti e operatoti sanitari che si prendono cura di spiegare, informare e orientare tali persone talvolta portate a trascurarsi, anche per carenza di reddito. Si tratta di uno sviluppo dell’intervento rispetto a quello che si faceva nei primi anni". Detto ciò Castagna ricorda che è sempre possibile e auspicabile che nuovi volontari si aggreghino a quelli attuali, per fronteggiare le emergenze crescenti e per migliorare il servizio sotto il profolo quantitativo e qualitativo. Ci si può rivolgere in sede in via Parini o inviare una mail. Il colloquio con qualche amico volontario è utile per rendersi conto della realtà e delle risposte tecniche che richiedono anche una tempistica stringente.