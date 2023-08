La Carmen a Monte San Giusto

Si rinnova per il quinto anno la collaborazione tra il Comune di Monte San Giusto e l’Associazione Sferisterio con una serata tutta dedicata alla Carmen. L’appuntamento è per domani, alle 21 in piazza Aldo Moro, con "Una notte d’opera". Lo spettacolo sarà incentrato soprattutto su Carmen, ma spazierà anche alle altre arie popolari della storia del melodramma. Saliranno sul palco i musicisti dell’ensemble "Salvadei Brass", la pianista Cesarina Compagnoni e i cantanti del Macerata Opera Festival. Fra loro il soprano Federica Priscilla Nicodemo, il mezzosoprano Siranush Khachatryan, il tenore Ragaa Eldin e il basso Mirco Palazzi. Il partner organizzativo della serata è la banda Ottavio Bartolini, ma sono coinvolti anche numerosi volontari delle varie associazioni cittadine. Il piano di sicurezza è a cura dello Studio Castricini, main sponsor della serata è l’azienda Centro Accessori. La platea prevede 500 posti numerati. Il biglietto ha un costo di 15 euro per i settori da 1 a 8 e di 10 euro per i settori 9 e 10. I biglietti sono in vendita alla tabaccheria Quarchioni, in corso Costituzione, alla parrucchieria Ivan e Amleto di via Bonafede e da "Il mondo di Roby" in corso Costituzione. Info al 375.5518647.