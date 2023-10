La carovana delle auto d’epoca: "Trasportati indietro nel tempo"

"Una sfilata di auto d’epoca che ci ha portato indietro nel tempo", così il sindaco Giuliana Giampaoli ha salutato la carovana dei veicoli storici a marchi Fiat, ma anche arricchita da modelli Lancia, Alfa e Ferrari, che domenica mattina hanno colorato piazza Corridoni. L’evento, organizzato dalla Scuderia Marche Club Motori Storici, ha visto sulla strada ben 35 equipaggi, alla guida di veri e propri pezzi che hanno segnato un’epoca, i quali si sono dati appuntamento all’Abbazia di San Claudio per l’iscrizione, e, dopo un tour attraverso Piediripa, Sforzacosta e Abbazia di Fiastra, le vetture sono approdate nel centro storico di Corridonia dove sono state lasciate in sosta in modo da essere ammirate da appassionati e amatori. I protagonisti sono stati accolti nella sala consiliare in cui sono state celebrate vetture che hanno fatto la storia della motorizzazione italiana, per proseguire la giornata con una passeggiata turistica, che ha toccato dalla Casa Museo di Filippo Corridoni al teatro "Velluti", passando per i tesori della pinacoteca parrocchiale, il tutto terminato poi con un pranzo conviviale. "I partecipanti hanno effettuato una visita guidata alla città – ha detto il primo cittadino – grazie alla collaborazione dell’associazione culturale Lanzi".