La carovana nel maceratese: "Sarà un modo per far conoscere la ripartenza dopo il terremoto"

Il Giro d’Italia domani attraverserà l’entroterra maceratese per poi concludere la sua corsa nel cuore di Castelraimondo. Un passaggio nella nostra provincia che è già una festa annunciata per tutto il contorno che ruota attorno alla grande manifestazione sportiva.

Tra i luoghi in cui passerà ci sono Sefro, Pioraco e Matelica. Il sindaco di Sefro Pietro Tapanelli ha sottolineato quanto sia importante questo momento. "Darà una visibilità internazionale ai territori colpiti dal terremoto, in quanto attraversa sostanzialmente il nostro cratere sismico – spiega –. Servirà anche per mostrare che la ricostruzione sta andando avanti. Il commissario Castelli e la struttura commissariale stanno lavorando bene".

Montelago, peraltro, sarà uno dei quattro Gran Premi della Montagna presenti lungo il percorso di questa tappa. Il primo cittadino sefrense ha aggiunto: "Essendo un altopiano che è condiviso con i comuni di Camerino e Serravalle di Chienti, diventa quasi un punto di incontro tra realtà comunali, visto che si parla tanto dei ‘campanili’ e delle ‘rivalità’ più o meno evidenti, questo ci accomuna e dà anche aiuto e testimonianza della collaborazione e dell’unione d’intenti per questi eventi collegiali".

Il sindaco Tapanelli ha inoltre invitato la cittadinanza a mettere qualcosa di rosa alle finestre.

Dopo Sefro, il Giro d’Italia, attraverserà Pioraco. "Speriamo che le immagini che verranno trasmesse possano valorizzare la nostra Pioraco – dice il dindaco Matteo Cicconi –, sebbene venga attraversato solo per un breve tratto. Ci stiamo preparando per arricchirlo con palloncini, striscioni rosa. La popolazione più appassionata alla bici, sarà presente per vivere in prima persona la corsa".

Un ringraziamento il sindaco Cicconi l’ha rivolto ai volontari della Protezione Civile: "In maniera impeccabile stanno organizzando al meglio il passaggio, inserendo tutte le informative necessarie e poi sabato saranno presenti all’interno del territorio. Per ricordare questa importante data sono stati realizzati in edizione limitata dei segnalibro con carta fatta a mano, al 100% in cotone". Il primo cittadino piorachese ha poi lanciato un appello alle istituzioni: "Come c’è stata massima accortezza nella manutenzione straordinaria delle strade, giustamente per la sicurezza dei ciclisti, chiedo che venga fatto lo stesso in tutti i tratti di strada a prescindere da questi importanti eventi sportivi. Il Giro d’Italia è stata un’occasione per mettere a posto tanti tratti, speriamo quindi che possa essere il giusto sentore per svolgere questi lavori a prescindere".

Prima di arrivare a Castelraimondo, ci sarà il passaggio a Matelica. Il sindaco Denis Cingolani ha raccontato il fermento che si sta vivendo per questo passaggio epocale del Giro. "La corsa consentirà a tutto il territorio di salire alla ribalta – ha detto Cingolani –. Da parte nostra c’è grande emozione. I preparativi sono già in atto con la sistemazione del percorso, la creazione di addobbi ad hoc, tra l’altro in questa occasione abbiamo creato un’etichetta commemorativa del blasonato Verdicchio di Matelica".

Matelica è una città che si è sempre contraddistinta per un importante numero di persone impiegate nel volontariato, il primo cittadino matelicese ha sottolineato proprio ciò: "Molti volontari daranno una mano per fare il servizio di chiusura strade insieme alla polizia locale ed alla protezione civile. Ci teniamo come amministrazione comunale a ringraziarli sin da ora. Aspettiamo con ansia, sperando che sia una giornata di sole cosicché il transito dei corridori sia ancor più spettacolare".

Lisa Grelloni