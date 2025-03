La Carta archeologica della provincia va a Roma

Macerata è l’unica provincia marchigiana ed una delle poche in Italia a poter vantare uno strumento di pianificazione territoriale in grado di consentire una programmazione urbanistica e infrastrutturale rispettosa della propria storia: la Carta archeologica del proprio territorio. Si tratta di una catalogazione informatizzata e georeferenziata di circa 1.700 presenze archeologiche disseminate nei 55 comuni della provincia. Un lavoro realizzato secondo standard ministeriali, replicabile in tutti i territori che ne sono ancora sprovvisti. Per questo la "Carta" maceratese è stata individuata come esempio virtuoso dall’Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione, che venerdì prossimo (14 marzo) la presenterà in un apposito incontro pubblico a Roma, cui interverranno, oltre al Soprintendente per i beni archeologici, Giovanni Issini, il rettore dell’università, John Mc Court e la professoressa Simona Antolini, presidente della casa editrice d’ateneo.

Grazie ad un’opera di integrazione e revisione scientifica ed editoriale svolta dall’Università di Macerata, infatti, la Carta archeologica è ora liberamente consultazione online attraverso il sito internet della Eum, che ne ha realizzato anche una edizione cartacea. La storia della Carta archeologica è sintomatica di come i progetti delle pubbliche amministrazioni nascono, procedono, poi si fermano, passano di mano e rischiano di bloccarsi definitivamente quando viene a mancare la caparbietà, l’impegno e la passione di qualcuno che crede fermamente nell’idea. In questa storia, durata 25 anni, chi è riuscito a far dialogare tra loro più enti (Regione, Provincia, Soprintendenza archeologica, Associazione museale, Università), impedendo la dispersione delle risorse, è stato Roberto Perna, oggi professore ordinario di archeologia, che prese le redini del progetto nel 1999, appena terminata la scuola di specializzazione post laurea. "Ebbi l’incarico professionale dalla Regione – racconta Perna al Carlino – in quanto si voleva realizzare una Carta archeologica regionale. Con il supporto della Soprintendenza, in tre anni di lavoro fu mappato circa un terzo del territorio. Quando vennero a mancare i finanziamenti, per non disperdere il lavoro già compiuto convinsi la Provincia di Macerata a prendere in mano il progetto, restringendolo al solo territorio maceratese".

Il lavoro tra Provincia, Soprintendenza, Associazione museale, cui si unì l’Università, giunse alla fase finale nel 2014. Nei tre anni successivi è stato compiuto un lavoro di aggiornamento e sei anni fa l’intera catalogazione era già fruibile. Lo era, però, solo presso la Soprintendenza. Mancava un ulteriore passaggio che consentisse a tutti i Comuni e ai professionisti interessati (architetti, ingegneri, geologi) di poter accedere liberamente alle singole mappe dei territori comunali e alle schede dei siti archeologici. Con il supporto tecnico editoriale della casa editrice universitaria, è nata quindi l’edizione cartacea ed online della "Carta", curata dal professor Roberto Perna, insieme al funzionario della Soprintendenza Stefano Finocchi e all’archeologa Chiara Capponi. Per la cura editoriale hanno collaborazione Alessandro Giuliani, Giuseppe Mazzilli e Jessica Piccinini.

Alessandro Feliziani