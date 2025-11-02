La Casa della bicicletta elettrica chiude il negozio in centro

Un’altra saracinesca si abbassa lungo corso Persiani, nel centro di Recanati. La Casa della bicicletta elettrica, di Valentina Cagnoni, punto di riferimento per gli appassionati delle due ruote, chiude la sede nel cuore della città per trasferirsi nel quartiere Le Grazie, in via del Potenza. Da lunedì il nuovo punto vendita sarà operativo in una zona più accessibile e con maggiore disponibilità di parcheggi.

Una decisione sofferta, spiegano i titolari, maturata di fronte a un centro storico sempre più in difficoltà. Il negozio era già finito nel mirino dei ladri lo scorso giugno, quando un tentativo di furto aveva provocato danni all’ingresso senza però alcun bottino. Resterà invece attivo il punto vendita di Porto Recanati, dove l’attività ha confermato la propria presenza dopo l’esperienza positiva dell’estate. Con questa chiusura, corso Persiani perde un altro tassello della sua identità commerciale. Sempre più vetrine spente e locali sfitti disegnano un centro che, poco alla volta, sembra perdere la sua anima di luogo d’incontro e di vita cittadina, affidandosi oramai ai punti di ristoro che ricevono invece sempre più un attestato di gradimento da parte dei cittadini e turisti.