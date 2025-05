La Casa delle arti riaperta dopo i lavori

A inizio della prossima settimana aprirà finalmente la Casa delle arti, nel parcheggio Nazario Sauro a Porto Recanati. I lavori erano andati avanti per anni e la struttura era stata inaugurata a gennaio 2024 dal sindaco Andrea Michelini, che l’aveva intitolata al compianto concittadino Mario Antonio Riccetti. Tuttavia la Casa della arti è rimasta chiusa al pubblico per oltre un anno da allora. "Dopo la chiusura dovuta ai danni dell’alluvione del 18 e 19 settembre 2024 – afferma l’amministrazione comunale – la Casa delle arti Mario Antonio Riccetti apre ufficialmente al pubblico. Da lunedì, lo spazio sarà a disposizione della comunità, con attrezzature elettroniche ripristinate, finiture sistemate e alcuni interventi mirati a migliorarne l’accessibilità e la funzionalità. La Casa delle arti è uno spazio pensato per accogliere associazioni, gruppi musicali e artisti individuali. Offre un ambiente adatto allo sviluppo di progetti artistici e culturali, favorendo la partecipazione attiva e il coinvolgimento della cittadinanza".

La struttura ha uno studio di registrazione, una sala prove e altri spazi per la lettura e per svariate attività culturali. "Là dentro si promuove l’espressione creativa, individuale e collettiva – riprende la giunta portorecantese –, valorizzando il talento e incoraggiando un utilizzo consapevole e rispettoso degli spazi comuni. Un luogo di incontro e condivisione, dove persone di diverse età e provenienze possano avvicinarsi all’arte e alla cultura, contribuendo alla crescita sociale della comunità. Chi desidera utilizzare la struttura può prenotarla facilmente online. Tutte le informazioni sono disponibili al link: www.comune.porto-recanati.mc.it/servizio/prenotazione-casa-delle-arti-mario-antonio-riccetti/."