La Casa di Bethlem Da chi ha perso il lavoro ai profughi ucraini "Un tetto per gli ultimi"

di Chiara Gabrielli

Ecco la Casa di Bethlem: ieri il taglio del nastro in via Gioberti per la struttura che accoglie i poveri e gli ultimi, tutti coloro che stanno attraversando un momento di particolare difficoltà dal punto di vista economico, familiare o di solitudine. Al piano interrato ci sono la cucina, la sala da pranzo, lo spazio di ritrovo, biblioteca, area giochi. Al piano terra gli uffici dell’accoglienza e lo sportello di orientamento sanitario per chiedere una visita specialistica, prenotare esami clinici e diagnostici o ricevere una terapia (grazie ai medici volontari Amci), oltre a tre camere riservate al progetto Prince. Al primo vengono ospitati adulti, single o famiglie, al secondo mamme ucraine con i loro bimbi, mentre il terzo per ora è libero.

Al momento ci sono 22 ospiti, la disponibilità totale è per 24: l’obiettivo è portare la capienza a 36 posti. Tra gli ospiti diversi cittadini maceratesi, tra cui chi all’improvviso si era trovato in mezzo alla strada per uno sfratto esecutivo, chi ha perso il lavoro, chi non riesce ad arrivare alla fine del mese. "I poveri e gli ultimi non hanno bisogno di qualcosa, ma di qualcuno che si faccia prossimo e cammini insieme a loro – il commento di Denis Marini, direttore della Caritas diocesana e responsabile della Casa di Bethlem –, i poveri sono responsabilità di tutti. Qui verranno turbati ma non più disperati, sofferenti ma non fino al punto di maledire la vita, perché c’è speranza per tutti. Ci sono donne vittime di violenza, chi ha perso la casa e vive una situazione drammatica, e così via, a tutti restituiamo una dignità". In tutto, nelle strutture Caritas "abbiamo 162 stranieri accolte nelle nostre strutture, che vengono anche ricollocati nel mondo lavorativo". Al fianco di Marini il segretario diocesano Caritas, Andrea Marinozzi: "Il sindaco ha accolto da subito l’intuizione del vescovo di realizzare una casa di accoglienza. Senza Palazzo Squarcia, però, l’intuizione del vescovo sarebbe rimasta tale, la Fondazione ha giocato un ruolo importantissimo". "Trattiamo le persone da persone, non da numeri – così il vescovo Nazzareno Marconi –, con essenzialità e senza sprechi. Il bene va fatto bene, c’è bisogno di un sistema complesso che coinvolge il volontariato, l’accoglienza ma anche il settore sanitario e quello della sicurezza. La persona arriva qui spaventata, il nostro compito è capire di cosa abbia davvero bisogno, farla sentire accolta e amata". "Sono estremamente emozionata – dichiara Rosaria del Balzo Ruiti, presidente della Fondazione Carima –, l’accoglienza e l’impegno nel volontariato sono i motivi del mio vivere da 25 anni. Questo è sempre stato un luogo di accoglienza, in passato era in comodato all’Università, qui c’erano studenti e professori, poi abbiamo pensato di destinarlo ad altro e quando il vescovo ha condiviso con me l’idea non ho esitato un attimo. Oggi infatti, in questa strana epoca, in questo mondo che cambia, sono tantissime le nuove esigenze da affrontare. Qui vengono accolti nostri concittadini, persone con serie difficoltà familiari, pensionati che non arrivano alla fine del mese, donne vittime di violenza e altri casi. Cerchiamo di dare il massimo per stare vicino al territorio, anche oltre le nostre possibilità".

"Grazie in primis alla Fondazione – le parole del sindaco Sandro Parcaroli –. Per accogliere bisogna farlo in un luogo comodo; due anni e mezzo fa venni a vedere la struttura, un’opera bellissima che ora servirà, oltre che per l’ospitalità, da punto di accompagnamento sanitario e di ascolto. Come potrebbe il Comune non essere vicino a tutti quelli che ne hanno bisogno e alla Chiesa? Specie in un momento così difficile". "Abbiamo già attivato il progetto Prince, il pronto intervento sociale – aggiunge Francesca D’Alessandro, assessore ai servizi sociali –, la vera sfida non è tanto nella prima accoglienza, ma nel dopo, prevedere un percorso di autonomia per ciascun ospite, per questo dobbiamo essere tutti uniti". "Spesso abbiamo a che fare con aggressività ed egoismo, ma poi i gesti d’amore hanno il sopravvento – dice il direttore sanitario dell’Ast 3, Daniela Corsi –, siamo a disposizione per collaborare". Sono intervenuti Andrea Corsalini, presidente associazione medici cattolici, per l’ordine dei medici Sergio Fattorillo (anche i medici in pensione daranno una mano), il questore Vincenzo Trombadore e il prefetto Flavio Ferdani.