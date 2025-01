"La casa di LaMì", uno spazio dedicato a bambini e ragazzi

"La Casa di LaMì" è un sogno realizzato da Laura Quaresima, fondatrice dell’associazione culturale nata nel 2018 per dare un servizio alle famiglie dell’entroterra, e in particolare ai cittadini di Fiuminata e dei paesi vicini. "L’entroterra marchigiano è una zona sempre più privata di servizi e sostegni dedicati ai residenti – esordisce Laura Quaresima –. L’associazione ha remato in senso contrario a questa corrente di deprivazione, creando un centro aggregativo dove accogliere diverse attività di carattere educativo e socialmente positivo per i bambini e i giovani. Ho creato un centro infanzia affinché anche per i più piccoli e per le loro famiglie ci fosse un luogo con un percorso pedagogico in grado di combattere anche la dispersione scolastica, che purtroppo attanaglia i nostri Comuni per via dello spopolamento. Lottando duramente “La Casa di LaMì“ è riuscita nei suoi scopi superando anche la crisi dovuta al Covid-19".

"La collaborazione con Semidiarcobaleno – aggiunge – nasce con l’obiettivo di offrire attività che stimolino il talento individuale, la socializzazione e l’inclusione di ogni bambino. Giuseppina Russo, ideatrice di Semidiarcobaleno, ha portato una nuova energia applicando la propria professionalità ed esperienza educativa e creativa. Al momento abbiamo laboratori di riciclo creativo, di pittura, di letture animate con il Kamishibai (spettacolo teatrale di carta), incontri di zooantropologia con l’educatrice cinofila Cecilia Santucci e attività e laboratori per l’animazione di compleanni. Stiamo inoltre progettando l’integrazione tra le nostre proposte e uno spazio da dedicare al doposcuola".

Per le festività natalizie e l’inizio del nuovo anno, Semidiarcobaleno ha organizzato il centro ludico invernale a "La Casa di LaMì", sei giorni di creatività, divertimento e tanta atmosfera con letture animate, laboratori, giochi ed attività creative per bambini dai tre anni.

Lisa Grelloni