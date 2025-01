La casa di riposo cerca due volontari per il servizio civile

La casa di riposo di Gagliole "A. Chierichetti" cerca due volontari per il progetto di servizio civile regionale "Un anno di vita per fare un’esperienza infinita". Per presentare la domanda c’è tempo fino al 31 gennaio. Il progetto ha una durata di 12 mesi, per un totale di 25 ore settimanali di servizio con due riposi a settimana e un emolumento mensile di 507,30 euro. Le domande, complete di curriculum vitae, dovranno essere presentate entro fine mese esclusivamente per via telematica utilizzando il sistema informatico Siform2 (https://siform2.regione.marche.it) con le seguenti modalità: Spid o Cns o Cie. Le domande possono essere presentate esclusivamente da giovani disoccupati o inattivi, residenti o domiciliati nelle Marche. Devono avere un’età compresa tra i 18 e i 28 anni (dal giorno del compimento del 18° anno al giorno antecedente il compimento del 29° anno). E non devono non aver già svolto servizio civile regionale (ai sensi della legge regionale 15/2005). Info sul sito dell’Asp "A. Chierichetti", 0737.641183, aspgagliole@gmail.com.