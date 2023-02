"La casa di riposo è da sempre una priorità"

di Gaia Gennaretti

"La casa di riposo da sempre ha rivestito una priorità, tra le tante opere pubbliche della città, per l’amministrazione comunale che mi onoro di guidare". Così il sindaco di San Severino, Rosa Piermattei, nell’accogliere la notizia della firma dell’Ordinanza speciale, da parte del commissario straordinario sisma 2016, Guido Castelli, ma già ampiamente anticipata dal predecessore Giovanni Legnini.

"Mi sento in dovere di ringraziare il commissario Castelli per l’attenzione dimostrata e per aver compreso il problema della nostra azienda pubblica di servizi alla persona dando priorità massima all’intervento. La struttura da realizzare sarà chiamata ad assolvere davvero una funzione determinante per il nostro territorio. Ora dobbiamo andare spediti verso la progettazione dell’opera e l’avvio dei lavori".

La struttura, come indicato nell’Ordinanza, dovrà sorgere in un’area reperita a cura e spese dell’amministrazione comunale. A questo aspetto è stata già individuata una soluzione con l’acquisto, da parte del Comune, dell’ex area circhi, nel rione Settempeda che ha messo d’accordo maggioranza e opposizione. Il vecchio complesso della Lazzarelli sarà in parte demolito, mentre gli edifici tutelati, come l’ex ospedale, il Lazzaretto, la chiesa di San Francesco di Paola, saranno preservati. Dopo una prima fase di studio è stata preferita la delocalizzazione rispetto alla ricostruzione, così da garantire standard di sicurezza sismica elevati, un forte risparmio energetico e la possibilità di evitare il noleggio di moduli prefrabbricati durante i lavori.

"Siamo soddisfatti per tre ragioni – commenta il consigliere di minoranza Tarcisio Antognozzi –. Innanzitutto perché il commissario ha rispettato gli impegni nei confronti della città. Poi perché si ricostruirà la casa di riposo nuova e delocalizzata e infine perché siamo riusciti a scongiurare che fosse spostata in aperta campagna. Aspettiamo di sapere quali progetti abbia l’amministrazione per l’edificio della Lazzarelli che in parte sarà demolito. Questo comunque dal punto di vista del decoro urbano sarà un bene". Soddisfatto anche Francesco Borioni: "Apprendiamo con favore dell’ordinanza speciale in merito alla costruzione della nuova casa di riposo. Dotare la città di una nuova e moderna struttura era la priorità del nostro programma elettorale. Esprimiamo soddisfazione anche per il coinvolgimento nella scelta dell’ubicazione nell’ex area circhi".