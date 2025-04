La casa di riposo sarà ristrutturata

La giunta di Mogliano ha adottato la delibera di revoca dell’affidamento dei lavori per la realizzazione della nuova residenza protetta e casa di riposo. Sarà quindi ristrutturata la sede precedente, Santa Colomba, anziché costruire ex novo un edificio nell’area verde vicino al santuario del Santissimo Crocifisso, collocazione che era stata scelta invece dalla passata amministrazione. L’avvio del procedimento di revoca è iniziato lo scorso ottobre.

"Tale delibera è stata adottata dopo una lunga e attenta riflessione dovuta alla necessità di valutare, nella sua complessità e sotto ogni punto di vista, l’interesse pubblico e le alternative più sostenibili per la comunità di oggi e di domani – esordisce l’attuale amministrazione, capitanata dal sindaco Fabrizio Luchetti –. Realizzare la struttura nell’area adiacente al santuario avrebbe cancellato definitivamente l’ultimo spazio verde a ridosso del centro abitato, da sempre caro ai moglianesi. La consegna dei lavori, in mancanza ancora del progetto esecutivo che avrebbe dovuto redigere la ditta appaltatrice, sarebbe avvenuta comunque non prima di quattro anni".

La struttura avrebbe previsto poi 40 posti letto, lo stesso numero disponibile alla data del sisma. Luchetti evidenzia che l’ex monastero di Santa Colomba, inagibile dal terremoto del 2016, si può recuperare e ristrutturare "con un efficiente e oculato intervento improntato a standard qualitativi elevati, idonei a garantire il miglior servizio agli ospiti, nel pieno rispetto delle normative vigenti".

Gli uffici della struttura commissariale hanno assicurato, dice l’amministrazione, di poter "trasferire quasi integralmente il finanziamento già stanziato per procedere al recupero del complesso di Santa Colomba, sul quale originariamente il finanziamento venne accordato". "Abbiamo voluto perseguire questi obiettivi – prosegue il sindaco –: assicurare una sede adeguata alla casa di riposo, recuperare un bene del patrimonio comunale, Santa Colomba, attingendo ai finanziamenti per il recupero degli edifici danneggiati dal sisma; salvaguardare il verde pubblico del parco retrostante al santuario. Ed evitare i sicuri e necessari costi di ristrutturazione per Santa Colomba, che altrimenti graverebbero sulle future generazioni: il Comune dovrebbe comunque, a prescindere, recuperare il complesso a spese del bilancio comunale, e quindi a carico dei cittadini, per un importo di almeno 700mila euro solo per rimuoverne la inagibilità". Presto sarà organizzato un incontro pubblico sul tema.

Lucia Gentili