La casa di riposo si farà vicino al parco Castellaro

È stata individuata l’area dove costruire la nuova casa di riposo per anziani: la zona in questione è quella che si trova tra il poliambulatorio e la pista ciclabile del Castellaro, nel cosiddetto parco del Castellaro. È il primo passo verso la costruzione della nuova struttura polifunzionale per anziani. Nella mattinata di ieri la Giunta comunale ha approvato un atto di indirizzo attraverso il quale l’Ufficio tecnico avrà il compito di elaborare una variante. In seguito a diversi confronti con il privato che è proprietario dell’area, l’Amministrazione comunale otterrà gratuitamente quasi sei ettari terra sui quali costruire la struttura.

"Realizzare una struttura per anziani a Civitanova è stato un impegno che ho preso con la città durante la campagna elettorale - ha detto l’assessore all’Urbanistica Roberta Belletti - e oggi, dopo una serie di incontri, posso annunciare con soddisfazione che questa Amministrazione ha ufficialmente avviato l’iter per costruirla. È un progetto in cui credo molto. Mi piace pensare di avere qui a Civitanova, città in cui vivo e lavoro, una struttura moderna e funzionale per accogliere i nostri anziani e supportare le loro famiglie. Una struttura assolutamente necessaria per il nostro territorio che partendo dal presente guarda con attenzione al futuro, in particolare alle categorie più fragili". "Ovviamente siamo all’inizio – ha aggiunto l’assessore all’urbanistica -. Aver individuato l’area è un punto di partenza ed ora insieme a tutta l’Amministrazione comunale lavoreremo per raggiungere quanto prima questo obiettivo". "Un’opera importante - ha commentato il sindaco Fabrizio Ciarapica - accolta favorevolmente da giunta e maggioranza. Il polso di una città che cresce e si modernizza è dato anche dall’attenzione che sa riservare alle persone più fragili. Civitanova vuole essere anche questo: una città accogliente e capace di prendersi cura anche dei suoi anziani. Abbiamo trovato un accordo con il privato che è proprietario dell’area in cambio di una variante urbanistica dove, e questo è certamente positivo, si va a recuperare cubatura, che anziché aumentare diminuisce".

Chiara Marinelli