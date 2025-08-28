La caserma dei vigili del fuoco a Borgo Trento, manca solo il progetto

La Conferenza regionale ha approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica per la costruzione della caserma del distaccamento dei vigili del fuoco di Apiro, l’unico delle Marche formato da volontari operativi e in attività anche nei comuni limitrofi. Per la realizzazione della struttura è di 3,6 milioni l’investimento finanziario. "Ora si apre la fase di progettazione esecutiva – ha puntualizzato il commissario alla ricostruzione Guido Castelli – che precede l’attuazione dell’opera: essa rappresenta un importante passo avanti anche nel rafforzamento delle infrastrutture di Protezione civile nel territorio". La caserma sarà ubicata in Borgo Trento, nell’area dell’ex campo sportivo adiacente alla chiesa di Santa Felicita risalente alla metà del XIII secolo e restaurata dopo il sisma del 1997. Soddisfatto il sindaco Ubaldo Scuppa (nella foto): "Ci tenevamo al perfezionamento dell’iter burocratico: il problema della vicinanza alla chiesa, bene artistico tutelato, è stato superato, riservando una particolare attenzione alla compatibilità paesaggistica: la collocazione della caserma è stata allontanata d’una ulteriore quindicina di metri". Il nuovo edificio che ha una dimensione strategica sviluppata su tre livelli, con spazi per le esigenze dei vigili del fuoco e del Centro operativo comunale, sarà dotato d’impianti fotovoltaici, aree di addestramento, parcheggi drenanti e di un’area per l’atterraggio degli elicotteri.

Gianfilippo Centanni