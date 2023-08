La casetta in legno del presidio medico assediata da sporcizia e rifiuti

Nel nome del decoro rubano, dagli amministratori sono arrivati ai commercianti richiami a pulire il marciapiede davanti alle attività, ma si vede che lo stesso criterio non vale per il Comune a guardare com’è conciata l’area intorno alla casetta in largo Donatori di sangue trasformata in presidio sanitario. A ridosso della struttura, tra parecchia sporcizia a terra – pure lattine vuote e un sacchetto di rifiuti – fanno bella mostra un vecchio divano sporco e e alcune sedie rotte che arredano l’insieme.