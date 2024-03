La cavalcata del Gagliole verso la serie C1: 27 vittorie e un pareggio in 28 gare

Ventisette vittorie in ventotto gare disputate, un solo match pareggiato (quello dell’esordio, in casa, contro Fabriano); miglior attacco e miglior difesa del girone: un autentico rullo compressore. Parliamo del Gagliole calcio a 5, che ha vinto il campionato regionale di serie C2 di calcetto con quattro giornate di anticipo, dopo aver messo in bacheca anche la Coppa Marche di categoria. "Siamo felici – dice mister Mirko Rossini – perché siamo partiti per fare un torneo di vertice e abbiamo confermato sul campo il nostro potenziale. I ragazzi sono stati bravi a crederci e a dare sempre qualcosa in più per poter sistemare subito alcune cose che magari avrebbero potuto prendere una piega sbagliata". L’allenatore ha in serbo già la dedica di questo successo: "Va a tutti i giocatori e a tutti i dirigenti di questo straordinario Club che ci hanno messo sempre tantissimo impegno, sacrificando spesso lavoro e famiglia". Poi Rossini avverte: "La stagione non è ancora finita. Ci teniamo a chiuderla nel migliore dei modi, perché finora è stata indimenticabile, ma vogliamo che diventi memorabile. Come? L’obiettivo è chiudere imbattuti il campionato e poi è giusto puntare al titolo regionale di categoria. Sarà una finale a tre con le formazioni che vinceranno gli altri due gironi marchigiani della C2. Avremo di fronte gli avversari più forti, ma sarà stimolante confrontarsi con loro". Molto soddisfatto della trionfale "cavalcata" anche il presidente della società, Ernesto Riccioni, che ha sempre creduto nelle potenzialità del gruppo.

m. g.