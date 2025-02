La Cbf a tutto gas: un’altra vittoria. Missione compiuta in quattro set

cbf balducci macerata

3

melendugno

1

CBF BALDUCCI: Mazzon 14, Bonelli 2, Battista 10, Caruso 14, Decortes 23, Bulaich 14, Bresciani (l), Morandini, Fiesoli 3, Sanguigni. Ne Orlandi, Busolini, Battistelli. All. Lionetti.

MELENDUGNO: Tanase 11, Biesso 4, Malik 15, Joly 14, Riparbelli 6, Caracuta 3, Ferrario (l), Passaro, Andrich 2, D’Onofrio. Ne. Fioretti, Badalamenti. All. Giunta.

Arbitri: Laghi di Ravenna, Peccia da La Spezia.

Parziali: 25-20 25-16 20-25 25-16

Allungare il passo sfruttando il turno interno: è l’obiettivo della Cbf Balducci che vuole dare continuità alla vittoria a Trento nel primo turno della Pool Promozione. Alla fine la missione è portata a termine. Le maceratesi partono fortissimo (10-2), sembra una passeggiata ma le ospiti si rifanno sotto (18-16). Si combatte (22-20) quando Battista, Caruso mettono fine al set (25-20). Da segnalare i 7 punti di Decortes e i 6 di Battista. Si riparte. La Cbf Balducci inizia a mille (7-1) e rispetto al set precedente le maceratesi tengono in pugno la partita evitando che Melendugno possa avvicinarsi. Il set non ha storia e Decortes mette la palla terra (25-16) portando Macerata sul 2-0. Da segnalare i 7 punti di Bulaich e i 6 di Mazzon col 67% in attacco. Nel terzo set è una Cbf Balducci che fa registrare basse percentuali (29% in ricezione e 37% in attacco) e le ospiti si fanno valere in battuta (5 ace).

Dopo il 10-10 prende il largo Melendugno e la Cbf Balducci non riesce a rientrare in partita. Si riparte, ma è un’altra musica rispetto al set precedente. Risale in rendimento in attacco (48%) e la squadra di coach Lionetti, dopo una fase di equilibrio (4-4), prende subito il largo (10-5). La squadra è padrona della situazione e preme il piede sull’acceleratore (19-11) quando Fiesoli mette a terra il pallone della vittoria (25-16).

Lorenzo Monachesi