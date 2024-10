La Cbf aspetta Mondovì, aperta la prevendita

È tornata al lavoro ieri la Cbf Balducci Hr. Dopo i due giorni di riposo concessi dallo staff tecnico subito dopo la bella vittoria ottenuta sul campo del Volleyball Casalmaggiore, l’attenzione è già spostata sul debutto in casa, in programma al palasport Fontescodella domenica alle 17, quando a Macerata arriverà la Bam Mondovì per la seconda giornata di andata. Intanto, si è aperta la prevendita dei biglietti: al botteghino sarà anche possibile effettuare l’abbonamento per la stagione 2024-25. I prezzi dei biglietti vanno dai 15 euro per la tribuna black ai 7 euro per le curve orange e sono previste riduzioni per Under 18, over 70 e studenti universitari. I bambini fino a 12 anni, fatta eccezione per il settore black, entrano gratuitamente.