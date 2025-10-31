La Cbf Balducci demolisce San Giovanni. Tre punti d’oro nella sfida tra neopromosse

CBF BALDUCCI 3 OMAG-MT SAN GIOVANNI 0

CBF BALDUCCI: Clothier 6, Bonelli 3, Kokkonen 16, Mazzon 7, Decortes 9, Kockarevic 16, Caforio (l), Bresciani, Piomboni, Sismondi, Ne. Batte, Ornoch, Crawford, Capodacqua (l). All. Lionetti.

OMAG-MT SAN GIOVANNI: Bracchi 11, Parini, Ortolani 5, Piovesan 4, Caruso 7, Straube, Tellone (l), Nicolini 3, Brancher 12, Nardo 4, Cecchetto, Meliffi. Ne. Kochurna, Panettoni. All. Bellano.

Arbitri: Rossi di Sanremo, Curto di Gorizia.

Parziali: 25-23 25-20 25-18.

Note: Mvp Kockarevic.

Non è una partita decisiva in chiave salvezza, ma sicuramente un match importantissimo e la CBF Balducci si assicura 3 punti d’oro (prima vittoria per 3-0) contro un’altra neopromossa, la Omag-MT San Giovanni in Marignano, fanalino di coda dell’A1 con zero punti. Da segnalare l’ottima ricezione locale (74%, di cui 46% perfetta), in attacco le ragazze di Lionetti fanno registrare il 39% contro il 36% delle ospiti. Partenza a mille della Cbf Balducci (6-1, poi 10-5). Poi le romagnole si fanno sotto (16-14). Tutto da rifare, ma Macerata non si demoralizza (18-15) in una gara che da quel momento si trasforma in un braccio di ferro punto a punto. Le romagnole si avvicinano (18-17, 22-21). Botta e risposta tra Bonelli e Ortolani (23-22), si va verso il rush finale con Decortes protagonista, mettendo a terra i due palloni (25-23) che danno il set alle maceratesi. Le locali brillano in ricezione (59%) e Kokkonen si fa valere in attacco (6 punti).

Si riparte. Lo spartito è lo stesso del set precedente con la CBF Balducci che parte col piede sull’acceleratore (7-2), le ragazze di coach Lionetti spingono (10-5), ma anche stavolta la Omag-Mt non molla e risale la china (12-11). È tutto da rifare in una partita avvincente con lunghi scambi. La Cbf prova l’allungo (18-14) anche con i colpi di Kokkonen, ma le romagnole non si danno per vinte e si riportano sotto (18-16). Macerata non molla (23-19), un errore in battuta e l’ace di Kokkonen chiudono il secondo set (25-20). Anche in questo parziale le maceratesi si fanno apprezzare in ricezione (76%) e in attacco (49%) con Kokkonen che firma 8 punti.

Si ricomincia con la CBF sul 2-0. Il morale delle locali è a mille, il filotto di punti di Decortes, Kokkonen e a muro fanno volare Macerata (8-1). La partita fila liscia per le locali (16-8) quando Nardo va in battuta e in quel frangente si rifanno sotto le ospiti accorciando le distanze (16-11), ma le ragazze di coach Lionetti voltano pagina e tornano a macinare punti (21-14). Poi la schiacciata di Bonelli chiude i giochi (25-18).