Gli speculatori
Sergio Gioli
Gli speculatori
Macerata
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Il dolore di Andrea DeloguEvan Delogu mortoNeonata nel cassonettoLupo a FanoRegista mortoMamma Tamara
Acquista il giornale
CronacaLa Cbf Balducci demolisce San Giovanni. Tre punti d’oro nella sfida tra neopromosse
31 ott 2025
LORENZO MONACHESI
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Macerata
  3. Cronaca
  4. La Cbf Balducci demolisce San Giovanni. Tre punti d’oro nella sfida tra neopromosse

La Cbf Balducci demolisce San Giovanni. Tre punti d’oro nella sfida tra neopromosse

Partita sempre in pugno per le ragazze di Lionetti, che conquistano la prima vittoria stagionale per 3-0. Kockarevic e Kokkonen trascinatrici

Partita sempre in pugno per le ragazze di Lionetti, che conquistano la prima vittoria stagionale per 3-0. Kockarevic e Kokkonen trascinatrici

Partita sempre in pugno per le ragazze di Lionetti, che conquistano la prima vittoria stagionale per 3-0. Kockarevic e Kokkonen trascinatrici

CBF BALDUCCI 3 OMAG-MT SAN GIOVANNI 0

CBF BALDUCCI: Clothier 6, Bonelli 3, Kokkonen 16, Mazzon 7, Decortes 9, Kockarevic 16, Caforio (l), Bresciani, Piomboni, Sismondi, Ne. Batte, Ornoch, Crawford, Capodacqua (l). All. Lionetti.

OMAG-MT SAN GIOVANNI: Bracchi 11, Parini, Ortolani 5, Piovesan 4, Caruso 7, Straube, Tellone (l), Nicolini 3, Brancher 12, Nardo 4, Cecchetto, Meliffi. Ne. Kochurna, Panettoni. All. Bellano.

Arbitri: Rossi di Sanremo, Curto di Gorizia.

Parziali: 25-23 25-20 25-18.

Note: Mvp Kockarevic.

Non è una partita decisiva in chiave salvezza, ma sicuramente un match importantissimo e la CBF Balducci si assicura 3 punti d’oro (prima vittoria per 3-0) contro un’altra neopromossa, la Omag-MT San Giovanni in Marignano, fanalino di coda dell’A1 con zero punti. Da segnalare l’ottima ricezione locale (74%, di cui 46% perfetta), in attacco le ragazze di Lionetti fanno registrare il 39% contro il 36% delle ospiti. Partenza a mille della Cbf Balducci (6-1, poi 10-5). Poi le romagnole si fanno sotto (16-14). Tutto da rifare, ma Macerata non si demoralizza (18-15) in una gara che da quel momento si trasforma in un braccio di ferro punto a punto. Le romagnole si avvicinano (18-17, 22-21). Botta e risposta tra Bonelli e Ortolani (23-22), si va verso il rush finale con Decortes protagonista, mettendo a terra i due palloni (25-23) che danno il set alle maceratesi. Le locali brillano in ricezione (59%) e Kokkonen si fa valere in attacco (6 punti).

Si riparte. Lo spartito è lo stesso del set precedente con la CBF Balducci che parte col piede sull’acceleratore (7-2), le ragazze di coach Lionetti spingono (10-5), ma anche stavolta la Omag-Mt non molla e risale la china (12-11). È tutto da rifare in una partita avvincente con lunghi scambi. La Cbf prova l’allungo (18-14) anche con i colpi di Kokkonen, ma le romagnole non si danno per vinte e si riportano sotto (18-16). Macerata non molla (23-19), un errore in battuta e l’ace di Kokkonen chiudono il secondo set (25-20). Anche in questo parziale le maceratesi si fanno apprezzare in ricezione (76%) e in attacco (49%) con Kokkonen che firma 8 punti.

Si ricomincia con la CBF sul 2-0. Il morale delle locali è a mille, il filotto di punti di Decortes, Kokkonen e a muro fanno volare Macerata (8-1). La partita fila liscia per le locali (16-8) quando Nardo va in battuta e in quel frangente si rifanno sotto le ospiti accorciando le distanze (16-11), ma le ragazze di coach Lionetti voltano pagina e tornano a macinare punti (21-14). Poi la schiacciata di Bonelli chiude i giochi (25-18).

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata