La Cbf Balducci non sbaglia un colpo. Vittoria in quattro set sull’Itas Trentino

Cbf Balducci

3

Itas Trentino

1

CBF BALDUCCI : Mazzon 14, Bonelli 3, Battista 9, Caruso 7, Decortes 23, Bulaich 14, Bresciani (L), Morandini, Allaoui 2, Fiesoli 3, Sanguigni. Ne Orlandi, Busolini, Fabbroni (L). All. Lionetti.

ITAS TRENTINO: Marconato, Weske 17, Zojzi 7, Molinaro 5, Prandi 4, Kosareva 14, Fiori (L), Ristori 4, Batte, Bassi 3, Pizzolato 3, Iob. Ne Zeni (L). All. Parusso.

Arbitri: Morgillo e Lanza.

Parziali: 25-17 25-14 20-25 25-20.

La Cbf Balducci batte l’Itas Trentino in una partita senza storia nei primi due set e più combattuta negli ultimi due. Alla fine le maceratesi aggiungono altri 3 punti in classifica staccando Messina, terza, e avvicinandosi alla capolista San Giovanni in Marignano che stasera giocherà a Padova. Parte con il piede giusto la Cbf Balducci con Battista (6) e Decortes (5) che si fanno valere in attacco, dove la squadra fa registrare un 58% in attacco. Il set è nelle mani delle maceratesi che lo vincono (25-17). Il secondo parziale è un monologo della Cbf Balducci, del resto la dice lunga il 55% in attacco delle maceratesi contro il 21% delle avversarie. La palleggiatrice Bonelli chiama spesso in azione la centrale Mazzon che mette a terra 6 palloni (86% di positività). Macerata prende subito il largo con Mazzon (6-2), poi Caruso si fa valere a muro (11-5), il set non è mai in discussione e il punto della Battista doppia le avversarie (20-10). Il set è nelle mani della Cbf Balducci che lo chiude (25-14). Si torna in campo per il terzo set, ma dalle prime avvisaglie si capisce che la musica è differente. Le ospiti partono meglio (1-4), ma le maceratesi acciuffano le rivali (6-6). Si va avanti punto a punto (10-10) quando le trentine allungano il passo (10-14) e le maceratesi non riescono a riprendere le avversarie e alla fine l’attacco di Kosareva chiude il set. Si riparte. Si lotta (2-2) quando per due volte Decortes si fa valere (4-2) ma l’Itas acciuffa le locali (4-4) che devono ricominciare e Decortes si fa valere (9-6). Le ospiti non si arrendono e si fanno sotto con Weske (7-5), si lotta quando sale in cattedra Bulaich (16-12). La Cbf Balducci è decisa a capitalizzare il vantaggio e ci riesce con il pallone messo a segno da Decortes che con i 23 punti fa pendere l’ago della bilancia dalla parte della squadra di casa. Ma non c’è tempo per rilassarsi perché domenica le ragazze giocheranno a Melendugno contro un’avversaria galvanizzata dalla vittoria a Messina.