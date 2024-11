La Cbf Balducci riparte. Brescia liquidata in tre set

Cbf Balducci

3

Brescia

0

CBF BALDUCCI : Bresciani (L), Battista 11, Morandini, Bonelli, Mazzon 8, Braida 1, Fiesoli 8, Caruso 9, Decortes 16. Ne Orlandi, Bulaich, Busolini (L), Sanguigni All. Lionetti.

BRESCIA: Siftar 9, Tonello 4, Scacchetti 2, Stroppa, Davidovic 14, Pistolesi 7, Scognamillo (L), Meli 12. Ne Romanin, Franceschini, Trevisan, Riccardi(L), Veglia. All. Solfarati.

Arbitri: Pazzaglini, Sumeraro.

Parziali: 25-22, 25-21, 25-21.

È una vittoria importante quella centrata dalla Cbf Balducci perché ottenuta contro Brescia, terza nell’A2 femminile di volley, perché chiude la parentesi di due sconfitte di fila e perché la squadra nel secondo set riesce a rimontare le avversarie, cancellando una fase di sofferenza. Nel primo set la Cbf Balducci si fa apprezzare in battuta e si mantiene sempre in vantaggio, anche se Brescia a un certo punto si fa sotto (19-18). Le maceratesi respingono il tentativo delle avversarie grazie ai punti di Decortes e Battista vincendo il set (25-22). Nel secondo le maceratesi sono costrette a rimontare le avversarie. Le lombarde prendono il largo (4-8), la Cbf Balducci si rifà sotto (9-11) ma Brescia allunga il passo di nuovo (15-18). La squadra di Lionetti non si abbatte e si mette all’inseguimento delle avversarie, missione centrata quando Battista mette la palla a terra (21-21). La schiacciatrice ci prende gusto e segna altri due punti, poi Caruso e un attacco out chiudono il set per le locali (25-21). Da segnalare i 6 punti di Decortes e Battista, il 43% delle padrone di casa contro il 32% delle ospiti. Si torna in campo. Brescia parte bene (2-4) ma Macerata non lascia scappare le avversarie (8-8), poi si va avanti punto a punto (16-16) quando l’ace di Braida e il punto di Mazzon portano avanti la Cbf Balducci (18-16). Macerata cresce, mantiene il vantaggio e nel finale lo amplia con il muro di Caruso (25-21) che fa partire i titoli di coda.