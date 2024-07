La Cbf Balducci si allarga. Cresce la forza sul mercato

La Cbf Balducci spa ha acquisito il 49,5% del Gruppo P&P Loyal spa. Il gruppo maceratese che, da oltre 50 anni, realizza abbigliamento tecnico e certificato per importanti realtà nazionali e internazionali, ha deciso di accrescere la sua presenza sul mercato del workwear. "Siamo sin da subito determinati a lavorare bene per far crescere il brand P&P Loyal nel mondo del workwear in Italia e all’estero – spiega Massimiliano Balducci, ceo della Cbf group –. Sono felice di questa acquisizione che, insieme con le mie sorelle Gessica e Benedetta, abbiamo tanto voluto. Vedere ampliarsi il gruppo è una grande soddisfazione che ripaga della dedizione messa sul campo tutti i giorni".

Una delle caratteristiche peculiari di questa operazione è l’interscambio di know-how tra le due aziende, pur mantenendo le rispettive autonomie operative. Questo approccio permette a entrambe le realtà di continuare a distinguersi nel mercato, con i propri vantaggi competitivi. Una delegazione della Cbf Balducci è andata in India a presentare il nuovo piano di sviluppo per la P&P. Il piano di crescita dettagliato ha ricevuto, secondo quanto spiegato dall’azienda, il pieno sostegno dei soci indiani della Loyal Textile Mills, un colosso indiano verticalmente integrato nella lavorazione della filiera tessile del cotone. I soci della Loyal Textile Mills hanno dato ai nuovi soci massima autonomia e fiducia. "Dopo 54 anni di storia – aggiunge Franco Balducci, presidente del gruppo –, la nostra azienda espande i suoi orizzonti nel mercato internazionale stringendo un legame forte con il mondo". Ma le prospettive di espansione non si fermano qui. "L’acquisizione del 49,5% del Gruppo P&P Loyal rappresenta un passo strategico cruciale per il gruppo Cbf Balducci – conclude Massimiliano Balducci –. Questa operazione non solo rafforza la presenza internazionale del gruppo ma crea anche nuove opportunità di crescita e innovazione nel settore del workwear. Abbiamo degli obiettivi ambiziosi da raggiungere con il brand P&P, obiettivi che si raggiungono con l’unione di squadra e il rispetto di chi, fino ad oggi, ha reso grande questa azienda".